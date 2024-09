Chi ha più ricariche in Europa? Olanda su tutti

Chi ha più ricariche in Europa? Al primo posto c’è un Paese tutto sommato piccolo come l’Olanda, seguita da Germania e Francia. L’Italia in 6° posizione.

Chi ha più ricariche? Per l’Italia il 6°posto su un totale di 900mila colonnine

In fin dei conti non usciamo male dal report di Charge point Monitor, che segnala che a fine luglio nel Vecchio Continente è stata operata quota 900 mila colonnine. È vero che siamo alle spalle degli altri grandi mercati europei e anche di Olanda e Belgio. Ma va tenuto conto che il parco circolante di mezzi elettrici in Italia è molto più contenuto rispetto al Nord Europa. Quel che impressiona è il dato olandese, 169.216, più ricco della Germania (152.332) e della Francia, terza con 119.481. Questi tre Paesi da soli rappresentano la metà del network totale che l’intera Europa è in grado di mettere in campo (la sola Olanda vale il 19,5%). L’Italia è a quota 50.496, praticamente un terzo della rete tedesca, ma con un parco di auto con la spina decisamente inferiore rispetto a questa quota. Quanto al tipo di colonnine installate, l’84% consiste in ricariche lente AC, un po’ meno del 7% è costituito da DC e il 10% da HPC. Queste ultime con il tasso di crescita più rilevante.

Tra le città Amsterdam batte tutti, anche Londra e Parigi

Ovviamente le installazioni si concentrano nei grandi centri urbani anche qui le città olandesi sono in prima linea. Amsterdam, con 13.286 punti di ricarica, precede anche Londra (11.321), che pure è una città ben più importante per estensione e popolazione. Al terzo e quarto posto seguono Rotterdam (8.538) e L’Aia (6,967), entrambe con più colonnine di un’altra metropoli come Parigi (6.546). Seguono Stoccolma, Utrecht, Goteborg, Oslo e Anversa. Non c’è traccia di città italiane nella top ten, neppure di un centro tutto sommato ben attrezzato come Milano. Domina il Nord Europa e spicca l’assenza delle grandi città tedesche, che evidentemente hanno un bel gap da recuperare.