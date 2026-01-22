Molti lettori ci scrivono per chiedere informazioni sulla conversione elettrica dell’auto. Il retrofit promette di infatti di coniugare i vantaggi della mobilità elettrica con quelli dell’economia circolare. Questa, almeno, è la teoria. Ma nella pratica tra il desiderio e la realizzazione concreta, il passo resta tutt’altro che semplice. E poche officine specializzate sono in grado di fare il lavoro a regola d’arte. Ci siamo rivolti quindi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare alla Direzione generale per la motorizzazione – divisione 3, disciplina tecnica dei veicoli, per avere la lista completa delle officine autorizzate.

In Italia cinque costruttori autorizzati dal ministero

Ma attenzione: per legge, quella che comunemente chiamiamo officina è in realtà un “installatore”, e può operare solo se fa parte della rete di aziende riconosciute dal ministero, ovvero un costruttore. È quest’ultimo, infatti, l’unico soggetto autorizzato a produrre il kit elettrico, che deve essere omologato dal ministero stesso.

Quanti sono oggi i costruttori autorizzati? Secondo quanto ci ha comunicato il Ministero, sono cinque. Si tratta di imprese riconosciute in base al Decreto Ministeriale n. 141 del 26 luglio 2021, che ha aggiornato il precedente decreto sul retrofit del 2015, introducendo una novità significativa: l’estensione della normativa anche alle due ruote.

I costruttori autorizzati – ciascuno per specifiche famiglie di veicoli, non un unico modello – sono: Newtron Engineering S.r.l. di Villafranca Tirrena (ME), Pretto S.r.l. di Pontedera (PI), Motoveloci S.r.l. di Rimini, Electrofit S.r.l. di Torino e Retrofleet S.a.s. di Grugliasco (TO). Realtà che seguiamo da tempo e che, in alcuni casi, abbiamo anche visitato di persona.

Accanto a loro, operano altri soggetti attivi nella filiera della conversione elettrica. È il caso della rete holding MOBILITY r-EVOLUTION, che ha trasformato in elettrico alcune moto Guzzi d’epoca – in sella anche Patrizio Roversi – o di SonoElettrica, con Luciano Battaglini da anni impegnato nella divulgazione della conversione elettrica. Abbiamo visto, anche se non ancora provato, la 500 elettrica di Inelectric, fondata da Francesco Iantorno. Abbiamo invece realizzato un webinar con Enrico Cappanera di Green Vehicles, che ha riconvertito diversi scuolabus. In questa stessa filiera si inserisce anche la cooperativa Re Manfredi, con il progetto Svolta Green.

Manca la pubblicazione dei kit omologati

Ringraziamo il Ministero per la lista dei costruttori autorizzati. Peccato che ci abbia comunicato poi che «non è disponibile, sui siti istituzionali, un elenco di sistemi di riqualificazione elettrica autorizzati da questa Divisione». In altre parole, manca una lista dei Kit omologati. Possiamo però ripercorrere alcune delle storie di omologazione che conosciamo da vicino.

Partiamo da chi c’era già prima del primo decreto retrofit. Newtron Engineering S.r.l., con sede a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, è stata tra le pioniere. Le prime conversioni risalgono al 2012-2013, quando le auto elettriche nuove erano ancora rarissime. I primi lavori riguardavano la mitica Fiat 500, trasformata in esemplari unici per imprenditori e personaggi noti. Nella sede che abbiamo visitato, oggi si lavora anche su due ruote e su nuove sfide, come la Smart elettrica raccontata dal fondatore Nicola Venuto. Un’esperienza pluridecennale, con numerose conversioni all’attivo e progetti in corso.

Proseguendo nell’ordine fornito dal ministero, troviamo Pretto S.r.l. di Pontedera. Li abbiamo conosciuti nel 2019, ma sono attivi nell’elettrificazione dal 1997. Hanno convertito centinaia di veicoli, in particolare Piaggio e Isuzu, con un approccio industriale e consolidato.

Dalle quattro alle due ruote con Retrokit

Motoveloci S.r.l. di Rimini – oggi nota come Retrokit – è una vecchia conoscenza: li seguiamo dal 2017, quando ancora il decreto non prevedeva l’omologazione dei kit per le moto. La loro è una storia di successo, legata alla valorizzazione della Vespa. Nelle scorse settimane, a Milano, abbiamo partecipato con il fondatore Alex Leardini alla presentazione dei nuovi Retrokit, compatibili con ben 19 modelli di Vespa.

Più recente l’incontro con Electrofit S.r.l. di Torino, ma il progetto è già ben avviato. L’azienda punta sulla Fiat Panda, con un’idea che va oltre il semplice kit: recuperare vecchie Panda, elettrificarle e proporle restaurate. A guidare l’iniziativa è Stefano Carabelli, imprenditore e docente al Politecnico di Torino, che ha presentato il progetto al Lingotto.

Infine, Retrofleet S.a.s. di Grugliasco, specializzata nella conversione di mezzi pesanti, in particolare autobus e pullman. Tra i progetti realizzati: l’IVECO Crossway Euro6 Tector, omologato nel 2023 e già in circolazione con oltre 50 unità, l’Iveco Crossway Cursor (2024) e il Mercedes Euro6 Intouro. Un segmento strategico, dove il retrofit rappresenta un’alternativa economicamente sostenibile all’acquisto di un mezzo nuovo.

Trasversale a molte di queste esperienze è CF 3000 di Reggio Emilia, che ha partecipato a diversi progetti di omologazione offrendo servizi di testing. Una nota finale: se è contorta la strada per le auto, il retrofit per la nautica è semplicissimo. Per i piccoli gommoni o barche a vela basta comprare il motore elettrico e montarlo. Zero burocrazia. Si ritrova per le barche più grandi, ma ci sono tante navi anche con un secolo di vita passate dal motore termico all’elettrico.