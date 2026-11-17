Chery sperimenta una soluzione insolita per le due ruote elettriche: trasmissione direttamente sul cerchio posteriore, batteria strutturale e manubrio regolabile. Un progetto ancora tutto da sviluppare, che conferma però le ambizioni di Chery nel mondo delle moto.

Una moto elettrica senza mozzo posteriore, con il motore che trasmette il movimento direttamente al cerchio e un manubrio che può cambiare altezza. È l’insolito progetto al quale sta lavorando Chery, il gruppo automobilistico cinese proprietario, tra gli altri, dei marchi Omoda e Jaecoo. A rivelarlo sono alcuni disegni brevettuali pubblicati dalla rivista australiana Australian Motorcycle News.

Definirla moto, però, è forse prematuro. Il progetto sembra collocarsi a metà strada tra uno scooter elettrico e un veicolo urbano di nuova concezione. E soprattutto i disegni mostrano soltanto una struttura parziale, senza sella e carrozzeria. Quanto basta, comunque, per capire che Chery sta esplorando soluzioni tecniche decisamente fuori dagli schemi.

Una ruota senza mozzo: come funziona?

L’elemento più interessante è certamente la ruota posteriore, completamente priva del tradizionale mozzo centrale. Al suo posto troviamo un grande anello sostenuto da un sistema di cuscinetti perimetrali.

Il motore elettrico, collocato nella parte posteriore del veicolo, aziona una catena che corre lungo il forcellone. La catena non raggiunge però il centro della ruota, come avviene sulle motociclette tradizionali, ma muove un ingranaggio che si accoppia con una dentatura ricavata nella parte interna del cerchio.

In questo modo la coppia viene trasferita direttamente alla periferia della ruota, eliminando la necessità di un riduttore intermedio tra motore e trasmissione.

Una soluzione che potrebbe semplificare alcuni componenti meccanici, ma che introduce altre complessità. In particolare, il grande cuscinetto perimetrale deve sostenere la ruota e sopportare le sollecitazioni della trasmissione. Restano quindi da valutare affidabilità, peso, costi e soprattutto manutenzione. Tanta manutenzione.

L’assenza del mozzo, insomma, sicuramente è una nuova prospettiva, ma non significa necessariamente maggiore efficienza.

Non è una novità assoluta: c’è già Verge

A dire la verità, l’idea della ruota senza mozzo non nasce con Chery. Soluzioni analoghe sono state sperimentate da diversi progettisti, a partire dal designer italo-svizzero Franco Sbarro.

E soprattutto esiste già un esempio concreto nel mondo delle moto elettriche: le Verge, che utilizzano un motore integrato nell’anello della ruota posteriore. Un sistema completamente diverso, visto che in questo caso il motore è incorporato nella ruota stessa, mentre nel progetto Chery rimane separato e trasmette il movimento attraverso una catena e un ingranaggio.

Due interpretazioni differenti dello stesso principio: liberare il centro della ruota dai componenti tradizionali. Una scelta di sicuro impatto estetico ma non necessariamente funzionale a rivoluzionarie migliorie.

Batteria strutturale e manubrio regolabile

Anche il resto del veicolo presenta soluzioni interessanti. Il pacco batteria è collocato molto in basso e costituisce parte della struttura portante. Una configurazione che potrebbe contribuire ad abbassare il baricentro e ridurre la necessità di un telaio tradizionale. Il motore è posizionato posteriormente, mentre il forcellone a doppio braccio utilizza un monoammortizzatore con leveraggio progressivo.

All’anteriore troviamo invece una lunga colonna di sterzo incernierata nella parte inferiore, che permette al manubrio di variare la propria altezza.

È una soluzione che ricorda quella adottata su alcune moto d’acqua e che lascia aperta una domanda: Chery immagina un mezzo da guidare seduti oppure anche in piedi?

I disegni non consentono di rispondere. Mancano infatti sia la sella sia eventuali pedane. Anche le dimensioni sono ancora da verificare: secondo Australian Motorcycle News le proporzioni suggeriscono ruote intorno ai 14 pollici, ma si tratta soltanto di una stima.

Non mancano inoltre alcune incongruenze progettuali. La rappresentazione della sospensione anteriore, per esempio, non chiarisce come la ruota possa compiere la propria escursione senza interferire con la struttura sovrastante. Potrebbero essere elementi omessi dai disegni oppure un’indicazione del carattere ancora preliminare del progetto.

Chery prepara l’ingresso nel mercato delle moto elettriche

Al di là della particolarità di questo brevetto, c’è un altro aspetto da considerare: Chery non sta esplorando il settore delle due ruote per la prima volta.

Nel corso del 2026 il gruppo cinese ha già mostrato diversi progetti, dagli scooter elettrici economici a modelli più sofisticati, fino a una motocicletta con range extender, nella quale un piccolo motore termico viene utilizzato per produrre elettricità e ricaricare la batteria.

Secondo quanto riportato da CarNewsChina, alla fine di settembre la divisione veicoli commerciali del gruppo ha ottenuto dalle autorità cinesi l’autorizzazione alla produzione di motocicli.

Segnali che, messi insieme, raccontano un interesse industriale ben più concreto di un semplice esercizio di stile.