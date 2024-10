Check up alla Terra: il Pianeta è in prognosi riservata

«Il futuro dell’umanità dipende dalla creatività, dalla fibra morale e dalla perseveranza. Se le generazioni future devono ereditare il mondo che meritano, è necessaria un’azione decisa, e veloce» commenta Christopher Wolf, scienziato presso la Terrestrial Ecosystems Research Associates di Corvallis che ha collaborato con William Ripple dell’OSU alla realizzazione del check up alla Terra contenuto nel rapporto annuale. Il documento è pubblicato su BioScience. Si intitola “The 2024 State of the Climate Report: Perilous Times on Planet Earth“.

Questi in estrema sintesi i parametri vitali della Terra, che il rapporto definisce in una “nuova fase critica e imprevedibile della crisi climatica“.

I 25 parametri (su 35) già fuori controllo

Dei 35 parametri vitali planetari che gli scienziati utilizzano per monitorare ogni anno il cambiamento climatico, 25 raggiungono estremi record.

-i tre giorni più caldi di sempre si sono verificati a luglio 2024;

-le emissioni di combustibili fossili hanno raggiunto il massimo storico;

-la popolazione umana aumenta al ritmo di circa 200.000 persone al giorno e il numero di ruminanti (mammiferi ungulati come bovini, ovini e caprini, che producono gas serra e il cui allevamento richiede molta energia) aumenta di circa 170.000 unità al giorno;

-nel 2023 il consumo annuo di combustibili fossili è aumentato dell’1,5%, principalmente a causa del forte aumento dell’uso del carbone (1,6%) e del petrolio (2,5%);

-anche l’uso di energia rinnovabile è aumentato nel 2023: il consumo di energia solare ed eolica insieme è aumentato del 15% rispetto al 2022. Ma il loro uso è solo un quattordicesimo dell’uso di combustibili fossili e il recente aumento copre solo l’aumento della domanda anzichè sostituirli;

-la perdita annuale di copertura arborea a livello globale è aumentata da 22,8 milioni di ettari nel 2022 a 28,3 milioni nel 2023;

-le concentrazioni di anidride carbonica e metano nell’atmosfera hanno raggiunto i massimi storici;

-La temperatura media della superficie terrestre ha raggiunto il livello più alto mai registrato;

-l’acidità e il contenuto di calore degli oceani, nonché il livello medio globale del mare, hanno raggiunto livelli estremi da record;

-la massa di ghiaccio della Groenlandia, la massa di ghiaccio dell’Antartide e lo spessore medio dei ghiacciai sono ai minimi storici;

-ben ventotto sono i circuiti di feedback amplificanti, quelli che aggravano il cambiamento climatico, come lo scioglimento del permafrost.