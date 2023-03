Che versione scegliere della Megane? È la domanda di Filippo, un lettore che si appresta ad avere in prova l’elettrica francese per due giorni. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Che versione scegliere? Bastano 300 km di autonomia o meglio quella da 450 km?

“Grazie a voi ho preso in considerazione più seriamente anche l’acquisto di un’auto elettrica. Ho un box interno per ricaricarla e ho già un impianto da 6kW, mi mancherebbe fare una wallbox. Ho una Dacia Duster di cui a luglio scade la maxi-rata. Sono andato oggi per capire se cambiarla (solita formula della maxi rata), dovrei dare 9mila euro. Ma mi sono innamorato della Renault Megane e ci sono due versioni, da 40 o 60 kWh. Nei vostri video fate capire che la capienza non è tutto.. c’è una differenza di prezzo, 36.900 o 41.500€. Me la fanno provare per due giorni, così capisco se con i miei tragitti…Ho paura di innamorarmi : è una bella somma, non ho mai speso così tanto. Che consigli mi potete dare per provarla al meglio? L’app da installare, che colonnine sono più indicate per i neofiti? Così faccio una prova. Che batteria? E per le wallbox, senza troppe pretese? Io farei 90km al giorno per lavoro. Grazie mille, un abbraccio. Filippo Odorizzi

La prova da fare, i fattori da soppesare

Risposta. Una cosa alla volta: ora l’importante è prepararsi bene alla prova, in modo da capire se l’auto è quella giusta. Quindi: temi come la scelta della wallbox da installare si possono affrontare in un secondo momento. Adesso l’importante è verificare se la macchina piace, è bella da guidare, ha gli spazi giusti… E fare subito un test dei 90 km che percorri per lavoro, per capire quali sono i consumi effettivi di quel viaggio giornaliero. Tenendo conto che le auto elettriche, con temperature basse e velocità elevate, hanno consumi più alti rispetto a quelli medi dichiarati. E che col tempo la batteria perde un po’ della sua capacità e, quindi, l’autonomia effettiva scende. Quindi: si tratta di decidere se quei 300 km (che possono scendere a 250 o anche meno) sono sufficienti. O se serve uno sforzo economico in più per passare alla versione da 450. Dalla sua, la versione più economica ha il fatto di essere più leggera (avendo meno batteria) e, quindi, di consumare un po’ meno: 15,4 kWh/100 km, contro 16,1.