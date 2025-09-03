Che usato elettrico compro? Sono fuori dagli incentivi e…

Che usato elettrico compro? Daniele contava sui bonus in arrivo, ma non risiede nelle aree urbane a cui è riservato il contributo pubblico. Dunque…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Dopo mesi di attesa e considerazioni, ho (avevo?) preso la decisione di buttarmi nel mondo dell’auto elettrica. Con un impianto fotovoltaico da 6 kW ed un sistema di accumulo di 15 kW perché non provare? L’idea è (era?) quella di una piccola citycar da consegnare nelle mani di mia moglie. La scuola ricomincia e i mille giri per i ragazzi comportano la spesa di quasi 40 euro settimanali per il gasolio che potrei portare a zero, o poco più, gestendo con attenzione le ricariche. L’8 agosto ho letto la notizia ufficiale della limitazione alle sole zone FUA per gli incentivi sull’auto elettrica. Fortuna vuole, si fa per dire, che il mio nucleo familiare i vincoli ISEE li rispetti appieno, ma per i limiti FUA non ci siamo. Le leggi sono leggi, non sto qui a sindacare se tali limitazioni siano corrette o meno (credo di NO, ma è un mio modestissimo parere). Vorrei piuttosto un consiglio. Abbandono temporaneamente l’idea dell’elettrico, nella speranza che da Settembre 2025 a Giugno 2026 qualcosa accada e le limitazioni FUA vengano riviste (non sulla base di un censimento del 2011 ….)? O mi oriento su un buon usato elettrico? 11.000 o 9.000 euro che siano fanno tutta la differenza del mondo. Un conto è portarsi a casa una Leapmotor T03 nuova per 4.900/6.900 euro, un conto è spenderne tra i 9.000/12.000 per una Renault Twingo del 2021...“. Daniele Colasante

Situazione fluida, meglio aspettare qualche settimana

Risposta. Capiamo la frustrazione, che è comune a tanti lettori che ci stanno scrivendo in questi giorni. Stranamente siamo tra i pochi organi di informazione che stanno danndo voce allo scontento di chi è stato escluso dagli incentivi in arrivo. Ma siamo convinti che, nel momento in cui il provvedimento diverrà operativo, questa sollevazione avrà una notevole eco. Il governo potrebbe tenerne conto e correggere il meccanismo di assegnazione? Tanto vale aspettare qualche giorno e vedere.. C’è poi un’altra cosa da verificare. Ovvero: che cosa succederà nel mercato dell’usato quando il reale prezzo d’acquisto del nuovo (per chi avrà diritto agli incentivi) crollerà ai livelli descritti nella lettera? Ergo: meglio aspettare un po‘ per capire come si assesteranno le cose anche su questo fronte.