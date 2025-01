Che stangata sulla ricarica con l’app BMW (se stai a lungo…)

Che stangata sulla ricarica con l’app BMW Charging: il problema non è il prezzo al kWh, competitivo, ma quel che paghi se sosti oltre un’ora, segnala Stefano. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Ho pagato 7,2 euro solo per la sosta oltre i 60 minuti

“Segnalo a voi e ad Altroconsumo questa comunicazione: “BWM Charging ha modificato i prezzi per le sue tariffe BMW Charging dal 15 gennaio 2025: diminuzione del prezzo di ricarica al kWh e aumento del costo mensile del servizio“. Allego la pricelist. Fino a quì tutto ok, comprensibile, ineccepibile.

Il fatto è che hanno introdotto la tariffa di sosta/parcheggio di 0,10 euro che si attiva dopo 60 minuti dall’INIZIO della ricarica. Invece che dopo 60 minuti dalla ricarica completa – come fanno tutti gli operatori del settore.

Ritengo ciò una TRUFFA nei confronti dei consumatori. Esempio: il 18/1 ho effettuato una ricarica CA di 7,74 kWh in 2h e 12 minuti su colonnina Enel X Way con la mia carta servizi BMW Charging. Non ho caricato completamente il veicolo, era ancora in carica quando l’ho staccato (in genere ci mette quasi 3 ore per carica completa da 0). Mi aspetterei di pagare 3,80 euro con tariffa a 0,49/kWh. Invece mi verranno addebitati 10,99 euro!!! Di cui 7,2 euro per la sosta di 1h e 12 minuti eccedente i 60 minuti“.

Che stangata sulla ricarica: così ho speso 1,42€/kWh

“Nei contratti precedenti la tariffa per sosta/parcheggio extra era prevista dopo 60 minuti dalla fine della ricarica (come maggior parte degli operatori fanno). Mentre l’anno scorso è stata cambiata a dopo 180 minuti indipendentemente dallo stato della ricarica. RITENGO questa tariffa una TRUFFA ai danni dei consumatori che hanno un contratto con il servizio BMW charging.

Ho contattato il Servizio clienti che ha ribadito: “La nostra strategia di prezzo è progettata con cura per bilanciare la necessità di mantenere un’infrastruttura di ricarica di alta qualità e affidabile con l’obiettivo di rendere la ricarica dei veicoli elettrici accessibile e conveniente per i nostri clienti“. Allego lo scambio di mail. A me questa ricarica è costata 1,42 euro a kWh!!!! senza contare l’abbonamento mensile…Si parla di fallimento del mercato di auto elettriche? Il motivo non sono le auto ma il FURTO perpetrato con le TARIFFE DI RICARICA. Certo di un vostro cortese riscontro, saluti“. Stefano Fratini

Sono schemi tariffari studiati a livello europeo

Risposta. Il problema è che questi schemi tariffari (non i prezzi al kWh, che variano da Paese a Paese) vengono stabiliti a livello europeo. E tengono conto soprattutto delle esigenze dei mercati maggiori, a partire da Germania e Francia, dove effettivamente ci sono problemi di sovraffollamento alle stazioni di ricarica. E così di fatto si disincentiva la sosta alla colonnina quando la batteria ha raggiunto l’80%, per evitare che l’auto occupi lo stallo quando la potenza di ricarica crolla. E i tempi si allungano.

Ci sembra una politica che penalizza molto le ibride plug-in, che in genere hanno tempi molto lunghi e rischiano di pagare una fortuna. In Italia, lo sappiamo, le elettriche in circolazione non sono tante e raramente ci vengono segnalati problemi di sovraffollamento. Anche se vediamo dalla tabella sopra che anche Enel X e Ewiva con l’app BMW applicano il sovrapprezzo per la sosta.

Ergo: al nostro lettore, passata la comprensibile irritazione, non resta che utilizzare un’altra app, senza le penalizzazioni temporali di cui sopra.

