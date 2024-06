Che senso ha aumentare le accise sull’elettricità? Per me nessuno

Che senso ha aumentare le accise sull’elettricità per le ricariche, se i minori incassi sui carburanti sono compensati da minori spese per l’importazione del petrolio? Ce lo chiede Lorenzo, avendo fatto due conti sui dati macroeconomici italiani. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

I miei due conti: le accise non servono

“Vi seguo da ben prima di diventare un proprietario di un’auto elettrica e vi ringrazio per l’importante voce che rappresentate in questo panorama, spesso pieno di notizie e opinioni faziose e poco argomentate.

Dalle notizie provenienti dalla stampa, uno degli argomenti più caldi è la possibilità che la diffusione delle auto elettriche determini un minor gettito di accise e IVA a causa della progressiva riduzione dell’utilizzo di materie fossili come il petrolio.

Se non ricordo male, qualche tempo fa è stato condotto uno studio sulla domanda energetica e petrolifera italiana tra il 2019 e il 2040. Da quei dati emergeva che l’Italia attualmente importa 57 milioni di tonnellate di petrolio. Considerando che mediamente il costo è di circa 533 €/TEP (basato su un prezzo del petrolio di 80 dollari al barile e un tasso di cambio EUR/USD di 1,1), ciò implica una spesa annua di ben 30,381 miliardi di euro per l’importazione di petrolio.

Fra carburanti ed elettricità le entrate e le uscite si compensano

Ad oggi, il gettito ricavato dalla vendita di carburanti è di 6 miliardi di euro (4 miliardi dalle accise e 2 miliardi di IVA). Nello studio 2019-2040 si prevede che entro il 2040 la richiesta energetica in Italia diminuirà e le importazioni di petrolio si ridurranno del 25%. Stando ai prezzi attuali (533 €/TEP), una riduzione del 25% del fabbisogno di petrolio comporterebbe un risparmio per lo stato di 7,59 miliardi di euro, un risparmio ben superiore a quanto oggi incassato dalle accise e dall’IVA sui carburanti fossili.

Se le previsioni di un calo del fabbisogno di petrolio, a cui le auto elettriche contribuiscono in buona parte, sono corrette, come può trovare giustificazione la prospettata introduzione delle accise sulle ricariche delle auto elettriche? Un calo del fabbisogno di carburanti comporta una minore spesa per l’importazione che l’Italia deve sostenere. Mi pare dunque immotivato trasferire le accise sulle ricariche delle auto elettriche.

Inoltre, va considerato che sull’energia elettrica sono già applicate accise per 9,30 € per MWh e che le province possono deliberare autonomamente aumenti fino a 11,40 € per MWh.

Cosa ne pensate e, nel caso, dove ritenete che sia errato il mio ragionamento, da un punto di vista macroeconomico?„ Lorenzo Vannucci

Non è possibile distinguere e conteggiare l’elettricità per la ricarica

Risposta-Anche noi pensiamo che le ventilate accise sull’elettricità per la ricarica siano uno spauracchio agitato a sproposito dai nemici dell’auto elettrica per scoraggiarne l’acquisto.

A differenza dei carburanti, tutti tracciabili e tutti destinati ad alimentare i motori a combustione, la corrente elettrica va in rete senza nessun destinatario predefinito. Alimenta milioni di abitazioni, centinaia di migliaia di imprese, tutti i sistemi digitali che sono armai il cuore delle nostra società.

Sul totale dei consumi elettrici, i veicoli a batteria, anche quando saranno dieci o venti volte più più numerosi di oggi, avranno un peso abbastanza marginale e rappresenteranno fra il 10 e il 15% del totale.

Aumentare le accise solo sull’elettricità consumata per l’autotrazione è impossibile (come la distingui e la quantifichi?) e non compenserebbe mai gli introiti mancanti da quelle sui carburanti. E aumentarle sul totale dei consumi elettrici significherebbe penalizzare l’85-90% delle attività economiche per rientrare degli incassi garantiti oggi solo dal settore del trasporto.

Costi e benefici per i conti pubblici

Tuttavia, Lorenzo, il suo ragionamento non è del tutto corretto sul piano macroeconomico. I costi sostenuti per l’importazione di idrocarburi sono a carico dell’intero sistema Italia. E’ ricchezza prodotta all’interno che se ne va all’estero, verso i grandi produttori ed esportatori di petrolio; ma non rappresenta una uscita nel Bilancio dello Stato. Gli incassi delle accise sui carburanti, viceversa, sono una parte non trascurabile delle entrate dello Stato e contribuiscono a pagare servizi come la sanità, la scuola, la difesa. Sono quindi due voci che non si possono direttamente compensare una con l’altra.

E’ vero però che più ricchezza resta in Italia, più ne beneficerà il bilancio pubblico tassandola con la fiscalità generale. Senza contare che da un’aria meno inquinata e dall’attenuazione della crisi climatica il bilancio pubblico avrà due benefici: minori spese sanitarie e minori esborsi per pagare i danni di eventi climatici catastrofici.

