Che ne dite della Nissan Qashqai e-power? Luigi è scettico sulla versione in cui è il motore elettrico a muovere la ruote, ma con un motore termico a fungere da generatore. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Che ne dite della Nissan…/ È un passo avanti rispetto alle ibride plug-in?

“Leggo che Nissan ha tirato fuori un modello che sembra una ideona: la Qashqai e-power. Cioè una full hybrid che usa il motore termico solo come generatore, perchè poi il moto lo fornisce sempre il motore elettrico. Batteria al litio da 2 kWh, quasi inesistente, quindi nessuna riserva di carica, ma anche basso peso. E consumi (di benzina) interessanti. Potrebbe sembrare intelligente, ma….Allora tutte le polemiche sulle BEV ricaricate con energia proveniente da centrali a gas o peggio a carbone? Qui è lo stesso, forse meglio del carbone, ma peggio del gas. Bruciamo fossili a ciclo continuo e abbiamo un bel tubo di scappamento. Vi sembra un passo avanti a confronto delle hybrid plug in? Voi cosa ne pensate?“. Luigi Solazzi

Studiata per chi non vuol saperne di spine e cavi

Il video-test realizzato da Paolo Mariano con la Qashqai e-Power: è davvero un’elettrica senza la spina?

Risposta. Non è un passo avanti né indietro, è semplicemente...un passo di lato. La Nissan non è un marchio che si possa occupare di disinteresse nei confronti dell’elettrico. La sua prima EV, la Leaf, fu lanciata 12 anni fa, quando la maggior parte delle Case pensava che l’auto a batterie fosse un’alternativa da sognatori. Una dozzina di anni dopo il marchio giapponese ha dovuto prendere atto di una realtà: c’è una clientela che non ne vuole sapere di spine e cavi. E vuole continuare a fare rifornimento là dove l’ha sempre fatto, dal benzinaio. Così ha realizzato un prodotto che vuole salvare capra e cavoli. Va in elettrico, ma senza bisogno di ricaricare la batteria, perché “ci pensa” un motore a benzina da da 1,5 litri e 158 CV che non è collegato alle ruote. E qui nascono altri interrogativi, tra cui: quanto consuma questo propulsore termico? Il dato ufficiale è 5,3 litri/100 km, ovvero fa 18,86 km con un litro. Ognuno può giudicare. Quel che è certo è che le Case vogliono vendere auto, non salvare il mondo. E per farlo battono tutte le strade possibili.

– Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it –