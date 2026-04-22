Che fine ha fatto l’offerta Edison per la ricarica in condominio?

Ricarica in condominio ancora protagonista del nostro dialogo con i lettori. Per scriverci: info@vaielettrico.it
“Vi scrivo per sapere se avete informazioni a riguardo dell’iniziativa lanciata mesi fa da Edison per l’installazione di colonnine di ricarica nei condomini. Non trovo info importanti su internet, grazie„. Lonigro Giuseppe
Qui tutte le novità sulla ricarica in condominio Edison
Risposta – Gentile Giuseppe, abbiamo trasmesso la sua richiesta alla responsabile mobilità di Edison Energia che ha suggerito di scrivere a questo indirizzo mail: ricaricacondominiale@edison.it. Ha aggiunto che la soluzione è ancora in fase di PoC (Proof of Concept), un test preliminare su piccola scala finalizzato a verificare la fattibilità tecnica e sviluppare la versione definitiva. Per questo motivo Edison non ha ancora inserito nulla nel suo sito ufficiale.
Per una informazione generale può leggere questo nostro articolo https://www.vaielettrico.it/edison-energia-la-ricarica-in-condominio-e-servita/ e guardare questo VIDEO https://youtu.be/reLGEaepAJ8 . Successivamente Vaielettrico pubblicò anche una serie di domande ricevute dai lettori con le risposte dell’azienda che può leggere qui: https://www.vaielettrico.it/ricarica-condivisa-in-condominio-edison-energia-risponde/.