Che fine ha fatto il bonus colonnine? Un po’ di coerenza, per favore

Il governo intende riaprire il bonus colonnine anche per il biennio 2025-2026?. Ce lo chiedono molti lettori, anche alla luce dei nuovi veicoli elettrici che arriveranno a seguito degli ultimi incentivi. Ma dal governo tutto tace. per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Buongiorno redazione di Vaielettrico,

secondo voi riapriranno il bonus colonnine per l’anno 2025-2026, visto il numero di auto elettriche vendute nel solo giorno 22 ottobre 2025?

Mi chiedo se sia possibile avviare una petizione o una richiesta pubblica affinché il governo ripristini il contributo.

Molti automobilisti, come me, hanno acquistato un’auto elettrica confidando negli incentivi, ma non sono riusciti a ottenerli. Nonostante ciò, hanno deciso di proseguire nell’investimento, programmando anche l’installazione di una colonnina domestica. Perché, allora, chi ha creduto nella transizione elettrica non dovrebbe vedersi riconosciuto il bonus colonnine, così come avvenuto negli anni passati?

Così si frena il mercato elettrico

Senza questo intervento, il tentativo di incentivare l’acquisto di veicoli elettrici resta incompleto:

c’è chi ha potuto acquistare un’auto a prezzi agevolati, ma non può installare una colonnina con contributo; e c’è chi, pur rinunciando agli incentivi sull’auto, ha scelto comunque la mobilità elettrica, ma oggi non potrà accedere al bonus per la ricarica domestica.

Una misura di continuità e coerenza con le politiche di transizione energetica sarebbe, secondo molti, non solo giusta ma anche necessaria per non frenare il mercato dell’elettrico in Italia„. Stefano Barbieri

Il Governo tace, facciamoci sentire noi

Risposta- A Stefano Barbieri e agli altri lettori, come Angelo Sacco, che ci chiedono notizie sul rinnovo del bonus colonnine (o wallbox) per gli anni 2025-2026 dobbiamo rispondere purtroppo: nulla all’orizzonte. Scaduto il decreto triennale 2022-2024 che lo istituiva, l’argomento è finito nel dimenticatoio e il Governo non ha più dato un solo cenno.

Anche a noi pare un’assurdità, se non addirittura un tradimento per chi ha continuato a credere nella transizione e ha acquistato un’auto elettrica senza aspettare gli incentivi o pur non avendo i requisiti per chiederli. Vale a dire 67.581 elettromobilisti tra gennaio e ottobre 2025 .

L’Italia non ha mai brillato nella promozione della mobilità elettrica. Ma negli ultimi anni ha veramente toccato il fondo: incentivi a singhiozzo, ogni volta diversi nelle procedure e nei requisiti, eccessivi da un lato o insistenti dall’altro. Insomma, una confusione assoluta.

Nel contempo, nessun intervento per snellire le procedure di installazione e armonizzare le norme di sicurezza nei condomini. E nulla anche sui prezzi esagerati della ricarica pubblica, ormai diventati una vera e propria Jungla.

E’ davvero venuto il momento di promuovere un protesta collettiva.