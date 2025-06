Che fatica vendere la Classe G elettrica

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Che fatica vendere la Mercedes Classe G elettrica: numeri deludenti per la versione a batterie dell’icona tedesca, in confronto con la versione termica.

Qualche mal di pancia comincia ad affiorare anche all’interno della marca di Sindelfingen, secondo un report della testata tedesca Handesblatt. Questo dopo un’analisi sulle vendite realizzata da due società specializzate, Dataforce e Marklines. Nei primi 4 mesi dell’anno della versione elettrica G580 si sono vendute a livello globale 1.450 unità, contro le 9.700 delle versioni con motori sei-otto cilindri.

Ancora più sconfortante l’analisi per i principali mercati: i dati dell’autunno scorso parlavano di 58 immatricolazioni in Cina, primo mercato al mondo per l’elettrico, e nessuna negli Stati Uniti. Par di capire che il target storico della Classe G non ne voglia sapere di sostenibilità e rumore zero. Vuole un motore tradizionale, bello potente, e snobba l’elettrico. L’Handelsblatt cita un manager (anonimo) che spiega: “L’auto è come piombo in concessionaria, un fiasco totale“. Un altro più diplomatico dice: “È un modello di nicchia e i numeri sono molto bassi“.

Sotto accusa il peso e il prezzo. E anche l’autonomia…

Due punti critici che potrebbero essere alla base della partenza falsa della Classe G580 sono il peso e il prezzo. Per non snaturare la filosofia del modello, le celle della batteria sono state integrate nel complesso telaio a longheroni in acciaio. Ma il solo telaio pesa 350 kg, a cui si aggiungono i 58 kg della piastra sottoscocca spessa 26 mm., che deve proteggere la batteria in fuoristrada.

Siamo a oltre 400 kg, senza considerare il peso della batteria stessa, piuttosto rilevante, essendo composta da celle per una capacità complessiva di 116 kWh. Risultato: il peso è di 3,1 tonnellate, ma con soli 415 kg di carico utile. In più, non c’è gancio di traino. Morale della favola: il peso elevato, in combinazione con la scarsa aerodinamica fanno sì che l’autonomia WLTP sia di soli 473 km, non molto per la batteria-monstre che monta. Il tutto per un prezzo vicino a 150.000 euro.

