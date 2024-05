Che cosa ne pensate dell’ennesimo attacco di Porro?

Che cosa ne pensate dell’ennesima, sconcertante sortita contro l’auto elettrica pubblicata sul sito dell’ineffabile Nicola Porro? Lo chiede Dario, un lettore. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Che cosa ne pensate? Parla di dazi come ultima spiaggia per salvare l’elettrico…

“Che cosa ne pensate di questo articolo pubblicato sul sito di Nicola Porro: https://www.nicolaporro.it/la-crisi-delle-auto-elettriche-e-realta-i-dazi-sono-lultima-spiaggia/ ?”. Dario Dentamaro

Perché non dice che in Italia è tutto fermo per il ritardo vergognoso degli incentivi?

Risposta. Ne pensiamo che è la solita zuppa di mezze verità infilate una dietro l’altra per cercare di dimostrare quel che sta a cuore a Porro e compagni. Ovvero che l’auto elettrica è un flop e che dobbiamo circolare ancora per secoli e secoli bruciando petrolio. Nell’articolo si omette di dire un paio un paio di cose fondamentali. Una è che in Germania le vendite sono in calo solo perché da metà dicembre sono stati aboliti gli incentivi e comunque la quota di mercato resta sopra un non trascurabile 10%. L’altra, molto più vicina a noi, è che il mercato italiano procede da inizio anno con il freno a mano tirato solo per una manovra scellerata del governo Meloni. Quale? Promettere (a metà dicembre) incentivi sontuosi per il 2024, salvo poi scordarsi volutamente di farli diventare operativi. Con l’effetto di congelare un mercato in cui tutti aspettano che bonus molto più convenienti diventino realtà, come da promessa del ministro Adolfo Urso. Adesso l’ineffabile titolare del dicastero delle Imprese e del Made in Italy fa trapelare che gli incentivi potrebbero entrare in vigore a metà maggio. Questo dopo l’ennesimo passaggio burocratico alla Corte dei Conti, usato come espediente per giustificare un ritardo che di giustificazioni non ne ha. Di questo il sito di Porro non parla: come mai?