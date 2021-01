Che cosa fareste a uno YouTuber così stupido? Se lo stanno chiedendo in tanti dopo il video postato da un giovane americano, Johnathon Cook.

Che cosa fareste a chi in Tesla dorme con l’Autopilot?

Jonhaton è una star di YouTube e TikTok ha filmato un video per mostrare esattamente quel che non si deve fare con l’Autopilot, il famoso pilota automatico. Ovvero: dormire nell’auto, attrezzata come cameretta, mentre il Model 3 procede in autostrada, nello stupore degli altri automobilisti. Cosa ancora più grave: la giovane madre lo ha aiutato a filmare l’intera performance. E le sue risate compiaciute sono la cosa più agghiacciante.

È ovvio che bravate di questo genere sono del tutto illegali, anche nella patria della tecnologia più avanzata come gli Stati Uniti. Tesla ha chiarito più volte che i conducenti devono tenere le mani sul volante ed essere pronti a prendere il controllo in ogni momento quando l’ Autopilot è attivato. Ed è anche vietato abusare della funzione, come non prestare attenzione quando la si utilizza. Il sito americano Electrek, però, ha segnalato diversi casi di conducenti Tesla accusati di guida pericolosa per aver dormito al volante.

Il rischio dell’emulazione, sul palcoscenico dei social

Il pericolo è, chiaramente, quello dell’emulazione, una sfida a chi la fa più grossa con l’Autopilot inserito. E l’eco dei social network (su TikTok Johnathon ha oltre un milione di visualizzazioni) permette di amplificare e soprattutto monetizzare queste bravate. In questo caso l’intento del giovanotto è dichiarato fin dal titolo del video: “Sleeping in my Tesla while driving“, ovvero: “Dormendo nella mia Tesla mentre guida“.

Nel senso che guida lei, l’auto. Lui nell’abitacolo fa di tutto meno che guidare: gira tra un sedile e l’altro e infine si sdraia, finge di dormire. E deride gli sguardi atterriti degli altri automobilisti. Non è chiaro se questa bravata che Electrek definisce giustamente “criminale” verrà punita. Nella maggior parte delle giurisdizioni degli Stati americani, questi comportamenti vengono rubricati come guida pericolosa e considerati un reato penale. Quindi: non basta una semplice multa. Certo, per la Polizia non dev’essere difficile trovare le prove…

