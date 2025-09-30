





Che cosa compro con 35-40 mila euro? Un lettore deve sostituire la sua Mercedes GLC e vuoel passare all'elettrico.

“​È arrivato il momento di completare la mia transizione energetica. Dopo aver iniziato in modo quasi inusuale con il trattorino tagliaerba, e poi essere passato quattro anni fa all’utilitaria di famiglia (una e-up!), ora devo affrontare la sostituzione dell’auto “grande”: una Mercedes GLC SUV. Fino ad oggi, l’operazione non mi aveva mai preoccupato: ogni quattro anni circa mi recavo al massimo in tre concessionari per permutare il mio usato con un’ex aziendale diesel.​Le mie esigenze attuali, mi sembrano ideali per una BEV: ricarico a casa, il tragitto casa/lavoro è di 15 km per una percorrenza settimanale totale di circa 200 km. Faccio qualche viaggio di piacere, spesso verso aeroporti, con tratte di non più di 500 km e comunque su percorsi autostradali dove la ricarica non rappresenta un problema.

Le ipotesi sono: Model 3, Ioniq 5 o un’altra Mercedes

Il budget previsto è di 35.000-40.000 €. ​Stufo della categoria SUV, la prima idea è stata una Tesla Model 3 Trazione Posteriore (Standard Range), magari un usato certificato. ​Da qui sono nati i dubbi: forse è meglio nuova? Mi sono trovato benissimo con Mercedes: perché cambiare? Esteticamente mi piace molto la Hyundai Ioniq 5, ma quali sono le sue reali prestazioni? E che dire delle “cinesi”? E, in ogni caso, la domanda resta: nuovo o usato? ​Per cercare di diradare i dubbi, ho creato una miriade di tabelle comparative con l’IA e, indovinate un po’? Ho finito solo per confondere ulteriormente le idee. ​Vi chiedo un consiglio per orientarmi. ​Un caro saluto“. ​Lorenzo Angrilli

Che cosa compro? Ecco da che cosa dipende

Risposta. Si tratta di capire anzitutto se la Mercedes che Lorenzo vuole sostituire è una Euro 5 (o precedente). E se il suo indicatore ISEE rientra nei 40 mila euro. In questo caso, con i ricchi incentivi in arrivo il budget reale aumenterebbe in modo consistente. Quanto alle auto citate nella mail, non ci sono dubbi sul fatto che la Model 3 sia un ottimo prodotto. Anche nella versione Standard Range, con 513 km di autonomia. Non sappiamo al momento se Tesla abbia intenzione di rinnovare lo sconto di 4 mila euro praticato per tutto il periodo estivo, che portava il prezzo a 36.970 euro. Le Mercedes hanno tutte prezzi superiori ai 50 mila euro. E, con tutto quel che sta per succedere con gli incentivi in arrivo, metteremmo da parte per ora l’ipotesi dell’usato. La Ioniq 5, infine, parte da 43.700 euro: è un ottimo prodotto e qualche sconto per rientrare nel budget indicato lo si trova sicuramente.