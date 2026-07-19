Che code alle ricariche in Francia: occhio se partite…













Che code alle ricariche in Francia, nonostante tutte le stazioni di servizio in autostrada siano dotate di colonnine. Occhio se partite…

Che code alle ricariche: “Attesa di un’ora in A10 per una colonnina libera”

Già, viaggiare in Francia in questi week-end di piena estate può comportare lunghe attese prima di iniziare la ricarica. “Mai visto un bordello simile...”, titola per esempio il sito Le Courier de l’Est France. Riportando le lamentele di diversi automobilisti reduci da lunghe attese per trovare una colonnina libera. C’è chi riferisce di aver dovuto attendere un’ora per inserire il cavo nella colonnina sull’autostrada A10. Siamo a Poitou-Charentes Nord, tra Parigi e Bordeaux all’altezza di Niort (Deux-Sèvres). E dire che chi gestisce questo tratto ha messo in funzione 284 nuovi punti di ricarica nel solo 2025. Dotando di colonnine altre 44 aree di sosta. Con il risultato di arrivare a 3 milioni di ricariche l’anno scorso, +50% sul 2024.

“Con la batteria all’80% liberate gli stalli”

Ma non basta coprire tutte le stazioni di servizio: bisogna aumentare il numero di colonnine di cui ognuna è dotata. E soprattutto insistere nella moral suasion nei confronti dei clienti. Come? Chiedendo (o imponendo) loro di liberare gli stalli una volta raggiunto l’80% di riempimento della batteria. Il gruppo Facebook Automobile France ha lanciato l’ennesima campagna per ricordare che “ricaricare quell’ultimo 20% richiede lo stesso tempo del primo 80%”. E quindi non è corretto occupare le colonnine per un tempo così protratto: meglio programmare una sosta in più, si risparmia tempo. Notizie di code alle colonnine arrivano da tutte le autostrade francesi. Chi arriva dall’Italia (anche solo per attraversare la Francia in direzione Spagna) meglio che programmi le soste lontano dagli orari di punta.