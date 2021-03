Che cilindrata ha un’elettrica? Il parking di Venezia…

Che cilindrata ha un’auto elettrica? L’inflessibile burocrazia di un parcheggio di Venezia pretende di saperlo, per calcolare la tariffa dell’abbonamento a un nostro lettore. Peccato che di cilindri nei veicoli a batteria non ce ne siano…

Che cilindrata ha una VW ID.3? Ah, saperlo…

Ecco la segnalazione del nostro lettore:

“A Venezia moltissimi parcheggiano la propria macchina al Park Tronchetto. Gli abbonamenti mensili sono divisi a fasce secondo la cilindrata. Più alta è la cilindrata più si paga. Io sono in procinto di comprare una automobile interamente elettrica, la ID.3 della Volkswagen. Ho chiesto alla amministrazione del parcheggio quanto verrei a spendere, ma nessuno sa niente. Mio figlio ha mandato anche un paio di e-mail, ma nessuna risposta. Secondo voi è normale che non si sia pensata una tariffa per le auto elettriche? Siamo nel 2021 e una città come Venezia e un terminal come il Tronchetto non sono ancora pronti ad accogliere le auto elettriche. Marco Toso, Venezia.

E dire che i parcheggi sono il luogo ideale per ricaricare

Risposta di Vaielettrico. Ammettiamo che questa non l’avevamo mai sentita. In passato abbiamo avuto segnalazioni di grandi parking che non ammettevano auto elettriche nei piani interrati, temendo esplosioni tipo auto a gas. Ma il problema della cilindrata non c’era mai stato segnalato. E forse, con tutto il rispetto per il Park Tronchetto, meriterebbe di finire nella nostra rubrica dedicata alla comicità (in questo caso involontaria) legata all’auto elettrica. Sorrisi a parte: i veicoli a batterie sono invece una grande opportunità per grandi strutture come quelle veneziane, dando la possibilità di aggiungere al business della sosta quello della ricarica. Pochi giorni fa abbiamo riportato che MyParking e Repower hanno siglato un accordo per installare le ricariche della società svizzera all’interno di 400 parcheggi. E di intese di questo genere si ha notizie ogni giorno in tutta Europa: arrivo in una città e mentre sbrigo i miei affari l’auto si ricarica. Magari con colonnine AC, se c’è tempo: si spende meno e si stressano meno le batterie.