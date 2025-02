Che botto col Cybertruck: “Guidava il Full Self Driving”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Che botto col Cybertruck Tesla. Secondo l’uomo a bordo, uno sviluppatore software della Florida, “guidava il Full Self Driving“, il pilota automatico.

Che botto col Cybertruck: cambio di corsia mancato e schianto contro un palo

In arrivo altre polemiche sul sistema di guida autonoma di Tesla, anche perché in ballo c’è l’ultima creature dalla marca di Elon Musk, il controverso Cybertruck. Iniziamo dal racconto dell’uomo a bordo, Jonathan Challinger, uno sviluppatore che lavora per un’azienda del settore aerospaziale, Kraus Hamdani Aerospace. Tesla, oltre all’autorità locale, farà poi i suoi accertamenti. Challinger ha riferito che stava procedendo con l’FSD v13.2.4 inserito sulla corsia di destra, da cui avrebbe dovuto obbligatoriamente spostarsi per immettersi nella corsia di sinistra. Ma la manovra non è riuscita. Spiegando di non essere riuscito a riprendere il controllo del mezzo, che ha prima colpito il marciapiede e si è poi schiantato contro un palo della luce. Fortunatamente senza conseguenze né per lui né per altre persone di passaggio in quel momento, ma con danni molto seri al Cybertruck, come mostra la foto in alto.

L’appello del proprietario: “Restate sempre vigili alla guida”

La notizia dell’incidente è stata postata da Challinger su X, il social network di proprietà di Elon Musk, per mettere in guardia sull’utilizzo del Full Self Driving. Definendo il suo post “un annuncio di servizio pubblico“, per esortare a rimanere vigili quando si utilizza il sistema di guida autonoma di Tesla. Senza perdere di vista la strada, in modo di poter riprendere il controllo in ogni momento: “Grande errore da parte mia, ovviamente. Non commettete lo stesso sbaglio che ho fatto io. Fate attenzione“. Riportando però la frustrazione di non essere stato ascoltato a dovere dal Service di Tesla: “@Tesla_AI, come posso assicurarmi che tu abbia i dati di cui hai bisogno da questo incidente? Ho il filmato della dashcam“. Il suo intento è far conoscere quel che è successo: “Diffondi il mio messaggio e aiuta a salvare gli altri dallo stesso destino o da molto peggio“. Aggiungendo, però, di non volere fare un assist ai soliti odiatori di Tesla: “Sono titubante, perché non voglio attenzione e non voglio dare alcun materiale agli haters“.

