Che batterie scegliere nella MG4? 64 o 51 kWh?

Che batterie scegliere nella MG4? Roberto ha appena acquistato la richiestissima elettrica cinese nella versione 64 kWh, ma forse la 51 kWh gli sarebbe bastata.

Che batterie scegliere? Ho prenotato la versione da 64 kWh, ma ripensandoci…

“Mi complimento per l’ottimo lavoro che svolgente, mi sono fatto una cultura sulle auto elettriche tramite il vostro sito. Vi scrivo perchè mi è venuto un dubbio, vi spiego la mia situazione. Nella mia casa recentemente ristrutturata ho fatto installare un impianto fotovoltaico con walbox Fimer. Dopo varie ricerche ho deciso di acquistare un’auto elettrica e ho ordinato una MG4 Comfort con batteria da 64kWh. Ero indeciso fino all’ultimo se prendere il modello Comfort o il modello Standard con batteria 51kWh. Alla fine ho optato per la Comfort perchè ho fatto questo ragionamento. Io userei l’auto prevalentemente per andare al lavoro (circa 55km al giorno, per viaggi lunghi abbiamo un’altra auto con motore termico). Perciò le mie considerazioni sono state queste“.

…forse l’autonomia della 51 kWh mi basterebbe

“MG4 comfort ha un’autonomia WLTP di 450km e nelle peggiori condizioni credo che almeno 300km di autonomia ci siano. Io ricaricherei l’auto al 100% nel week-end e così avrei l’autonomia per fare tutta la settimana. Questo ragionamento mi sembrava sensato, ma poi mi sono imbattuto in nuove informazioni. La MG4 Comfort monta una batteria NMC che tutti gli articoli che ho letto consigliano di ricaricare al max all’80% e di non scaricare sotto il 20%. La MG4 Standard, invece, monta una batteria LFP che non ha questo “vincolo”. Il mio dubbio di oggi è questo: Ho fatto bene a ordinare il modello Comfort (con una spesa di 4.000€ superiore) per avere più autonomia? Posso tranquillamente ricaricare la batteria al 100% senza incorrere in gravi danni? O dovrei valutare di modificare il mio ordine e prendere il modello Standard della MG4? Ringrazio in anticipo per l’aiuto. Cordiali saluti e buone feste“. Roberto Riccardi

Che batterie scegliere? Nel suo caso dubbio legittimo

Sopra: la VIDEO-PROVA della MG4 firmata da Paolo Mariano: “È l’elettrica dei record, a partire dal prezzo…”

Risposta. In effetti se Lei utilizza l’auto elettrica solo per spostamenti entro i 60 km al giorno e ha la possibilità di ricaricare a casa, la versione da 51 kWh potrebbe bastare. È vero che le batterie al litio con catodo NMC (nichel, manganese, cobalto) sono le più comuni. Garantendo più potenza e più densità di energia a parità di peso (fino a 200 Wh per kg). Ma è altrettanto vero che le batterie con chimica LFP (litio, ferro, fosfato) hanno fatto notevoli progressi negli ultimi anni grazie a una migliore gestione elettronica (Battery Management System, BMS). E ora raggiungono una densità gravimetrica di oltre 120 Wh per kg. Inoltre sono meno costose, resistono a più cicli di carica e scarica (fino a 3.500) e sono più sicure rispetto al rischio incendio. E possono sopportare senza problemi cariche e scariche complete da 0 a 100% e viceversa, grazie a una curva di scarica lineare. Anche Tesla le adotta da tempo sul Model 3.

