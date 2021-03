Che auto consigliare a 25 mila euro? Vaielettrico risponde

Che auto consigliare a Luciano, che ogni giorno percorre 80 km? Ha un budget di 25 mila euro ed è indeciso tra elettrico, metano e GPL. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che potete inviare i costi quesiti alla mail info@vaielettrico.it

“Salve, percorro giornalmente tra andata e ritorno 80 km per lavoro di cui 75 km in autostrada, sapresti consigliarmi per il mio tipo di uso se è meglio scegliere:

2) una macchina a metano, non ho problemi di rifornimento di metano in zona;

3) una macchina a GPL, anche qui non ho problemi di rifornimento in zona;

Il diesel è da scartare perché il paese in cui vivo ha aderito ai blocchi delle auto a gasolio. Il mio budget massimo è 25.000 euro, sapreste consigliarmi l’auto più adatta al mio scopo? E magari consigliarmi dei modelli?“. Luciano.

Che auto consigliare / Le elettriche per 80 km al giorno

Risposta. Potendo ricaricare a casa, e percorrendo 80 km al giorno, un’auto elettrica può essere una buona soluzione. Che modello scegliere? Per stare tranquilli sull’autonomia, opteremmo per un modello che abbia almeno 50 kWh di batteria. E abbia quindi una percorrenza omologata, con un “pieno” di energia vicina ai 400 km. In autostrada tutte le macchine consumano di più, ma le alte velocità sono energivore soprattutto per le elettriche.

Marca e modello Batteria kWh Autonomia WLTP Potenza Cv Prezzo da euro Peugeot e-208 Active 50 340 136 33.850 Renault Zoe R110 Life 52 395 109 34.450 Citroen e-C4 Feel 50 350 136 35.150 Skoda Enyaq 50 55 361 148 35.950 Volkswagen ID.3 1 st 58 426 204 37.350

Quali sono questi modelli, visto che devono rientrare nel budget di circa 25 mila euro esposto da Luciano? Nella tabella sopra ne abbiamo elencati cinque il cui prezzo di listino arriva a un massimo di 37 mila euro. Con gli sconti della Casa e gli incentivi (fino a 10 mila euro con rottamazione, 6 mila senza) si arriva molto vicini alla cifra indicata. In alcuni casi, lo possiamo dire per esperienza diretta in concessionaria, anche sotto.

Ecco quanto spenderebbe Luciano per ricaricare

Si tratta di macchine ben diverse e tra queste c’è anche un Suv, Skoda Enyaq, appena uscito. Può essere interessante vedere quanto spenderebbe Luciano in elettrico nel suo tragitto quotidiano. Non bisogna guardare ai dati di omologazione, come dicevamo (e come spiegato in un recente articolo) in autostrada il consumo è ben maggiore. Se prendiamo la Renault Zoe, per esempio, vediamo che il dato ufficiale parla di 7,596 km percorsi con un kWh di energia. In realtà, andando ai 120, siamo più vicini ai 5 km e l’autonomia reale in autostrada è di circa 250 km. Ricaricando a casa, come potrebbe fare Luciano, la spesa per 80 km giornalieri non supererebbe i 3 euro e mezzo. Ancora meno se attivasse l’accumulo con il suo fotovoltaico. Con un’auto a benzina (che costa meno per l’acquisto) siamo vicini ai 10 euro. L’elettrico, in più, ha il vantaggio di richiedere una manutenzione minima, molto meno costosa. E in quasi tutte le Regioni è esente dal bollo per almeno 5 anni.

