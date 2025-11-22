Che auto avete preso con gli incentivi? A quanto?

Che auto avete preso con gli incentivi? A che prezzo reale, comprensivo delle varie spese legate all’immatricolazione? Stiamo facendo una prima ricognizione dei risultati del bonus auto elettriche 2025. E l’aiuto dei lettori è, come sempre, fondamentale: scrivete a info@vaielettrico.it

Che auto avete preso? E che cosa avete rottamato? Tutto è filato liscio?

Scade oggi (salvo proroghe) il mese di tempo che il ministero aveva concesso per esercitare i voucher rilasciati nei click-day del 22-23 ottobre. Ricordiamo che i fondi a disposizione erano pari a 597 milioni di euro. Per concedere incentivi da 11 o 9 mila euro, a seconda che l’ISEE del richiedente fosse inferiore a 30 o 40 mila euro. E noi vorremmo cominciare a capire verso che tipo di auto di sono concentrati gli acquisti e che anzianità avevano le auto da rottamare. Qualcuno ha già fatto un primo, rapido bilancio, scrivendo nella nostra rubrica dei commenti. Come Omar: “Auto acquistata stamattina. La rottamazione è stata a carico del concessionario (sono andato preallarmato dal vostro articolo e dai commenti). Ho pagato solo i costi di gestione della vettura da rottamare (110 euro). Totale chiavi in mano 5.200 euro“. Scriveteci pr raccontare la vostra di esperienza, se possibile inviando a info@vaielettrico.it le foto dell’auto vecchia e nuova.

