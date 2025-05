Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Che app scelgo per pianificare i viaggi? Paolo ha avuto in assegnazione dall’azienda una Volkswagen ID.3 e ha trasferte piuttosto lunghe. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia auto aziendale sarà una Volkswagen ID.3 con batteria 58 kWh, che app scelgo?

“Buongiorno, sono un nuovo utilizzatore di auto elettriche, la mia auto aziendale sarà una Volkswagen ID.3 con batteria da 58KWh. Vorrei chiedervi un consiglio su delle app da utilizzare per la pianificazione dei viaggi, in quanto per lavoro mi sposto spesso. Percorro circa 250 Km andata e 250 km al ritorno, fra autostrada e statali/provinciali. Ho in cantiere la colonnina di ricarica, per cui l’auto posso ricaricarla anche lì. Ma usandola anche per mio diletto e magari facendo più Km mi servirebbe una app per pianificare i viaggi per bene“. Paolo Roncalli

Non solo dove e quando ricaricare, ma anche come spendere meno

Risposta. Nel corso degli anni la Volkswagen ha migliorato parecchio il funzionamento del computer di bordo, navigazione e programmazione dei viaggi compresi. Per cui dovrebbe bastare quello per pianificare le trasferte senza problemi. Dicendoti anche dove ricaricare a prezzi scontati (sulle reti Ewiva e Ionity, per esempio). Sul mercato ci sono poi delle app che rispondono proprio a questo tipo di esigenza. ù

Tra le tante citiamo l’italianissima Power Cruise Control, creata da Leonardo Spacone. Si collega all’OBD della vettura e ti dice quanto consumerai e dove eventualmente ricaricare durante il tuo viaggio. Costo: poco più di 2 euro al mese, per la precisione 24,99 all’anno. Per chi fa tanta strada, come Paolo, potrebbe essere un altro aiuto decisamente utile.

