Che App consiglio all’amico tedesco che viene in Italia?

Che App consiglio all’ amico tedesco che viaggerà con la sua auto elettrica in Italia e non si raccapezza nel ginepraio italiano di App e relative tariffe? Lo chiede Pietro Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Seguo con grande interesse il vostro lavoro da molti anni, nonostante possieda ancora un’auto Diesel. Un amico tedesco verrà in vacanza in Italia con la sua KIA EV6 e mi ha chiesto aiuto per orientarsi tra le varie offerte di ricarica. Percorrerà circa 1500 km nel nord Italia, attraversando Lombardia, Liguria e Veneto, e avrà bisogno di ricaricare circa 250 kWh – 300 kWh, sia in DC che in AC (11kW). In Germania, ha già un abbonamento con Ionity.

Purtroppo, mi sono reso conto di non sapere da dove cominciare per aiutarlo. Ho trovato molte testimonianze di italiani in vacanza all’estero, ma pochi suggerimenti nel caso opposto. Potete darmi una mano? Grazie mille per il vostro prezioso lavoro e buona giornata!„ Pietro

Da Ionity a Elli per “restare in zona Germania”

Risposta- Ionity ha un’ottima rete di stazioni ultrafast in nord Italia, collocate in prossimità dei caselli autostradali, quindi ideali per i viaggi a media-lunga percorrenza. Ma il suo amico sicuramente lo saprà già, potendo consultare la App.

Da tedesco, conoscerà anche il circuito Elli di Volkswagen che oltre a Ionity integra la rete italiana Ewiva offrendo su entrambi i circuiti condizioni vantaggiose, sia in termini di prezzo sia di funzionalità, come la prenotazione da remoto e il monitoraggio della ricarica. Inoltre è interoperabile con tutte le principali reti italiane, sempre con tariffe abbastanza convenienti e trasparenti che variano in base al tipo di abbonamento mensile prescelto.Unico neo: un servizio di assistenza che risponde solo di giorno (8-21) e da lunedì a sabato (esclusa la domenica) e solo dalla Germania in tedesco o inglese. Non sarà un problema per il suo amico, ma molti clienti italiani si sono trovati in difficoltà. Per tutto settembre può sfruttare anche la rete Electra, molto meno capillare, ma con le tariffe migliori sul mercato di 0,39 euro previa registrazione sulla App.

Accettando di pagare tariffe più salate, qualsiasi altra App dei principali operatori garantisce ormai di ricaricare in roaming su quasi tutte le 67 mila colonnine presenti in Italia, senza alcun costo per l’abbonamento. Basta scaricarla e registrarsi.

