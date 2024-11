Che affari ho fatto con l’auto elettrica (più fotovoltaico): Enrico si inserisce nella discussione nata da chi reputa privilegiato chi può ricaricare a casa e produrre l’energia. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Enrico Cappanera

“Sono possessore di un piccolo impianto Fotovoltaico fatto con il bonus 50% e vorrei portare la mia esperienza a seguito dei vari post sul tema in oggetto. Credo sia un momento eccezionale per fare affari in Italia con auto elettrica e fotovoltaico“.

Che affari si fanno (1) Una Leaf nuova a 16.800 euro…

“ Mia moglie possedeva una Toyota CHR 1.8 ibrida del 2019, macchina eccellente. Quando ad agosto ho saputo che la Nissan Leaf usciva di produzione, ho messo in vendita la CHR. Essendo un’ibrida molto richiesta, in poco tempo l’ho venduta a 16.800 euro. A questo punto vado al concessionario Nissan di zona e riesco a prendere la rottamazione fatta da Nissan, che ha maglie ben più larghe di quella statale , e prendo la Leaf 40 kWh a 16.800 euro ….Sì, lo stesso prezzo della CHR. Questo perché sta uscendo di produzione e c’era uno sconto di ben 23.000 euro sul listino, MACCHINA NUOVA E ZERO BOLLO PER 5 ANNI. Mia moglie sulle prime era un po in difficoltà. Poi dopo nemmeno 1 mese mi ha detto testualmente “macchina fantastica e la ricarica e’ facile sia a casa sia alle colonnine”, pur avendo la CHADEMO e non la più diffusa CCS2 “.

Che affari si fanno (2) … e una Ariya a 31 mila, vendendo una Tesla Model 3

“Dopo appena due mesi vengo a sapere che la Nissan fa la rottamazione anche sulla Ariya 64 kwh. Ed io, possessore di una modesta Tesla Model 3 Standard Range del 2020, provo a rifare l’affare. Metto la Tesla IN VENDITA e in poco tempo la vendo a 26.800 euro. Bene, procedo con l’acquisto della Nissan Ariya, che mi costa 31.000 euro e la prendo “AUTOCARRO”, con un finanziamento agevolato per le aziende al tasso del 3,99 % ,basso per il periodo. Di nuovo AUTO NUOVA, ZERO BOLLI PER 5 ANNI , DETRAIBILE FISCALMENTE AL 100%. E addirittura ci ho guadagnato per cassa, perche pago 500 euro di rata al mese e ho incassato 26.800 di liquidità“. E se non hai possibilità di mettere il fotovoltaico…

“ Ora credo che persone normali come me possono fare grandi affari in questa situazione di miscredenza tutta italiana, In merito alla ricarica, per chi non ha possibilita di montare un fotovoltaico a casa consiglio vivamente di associarsi ad una COMUNITA’ ENERGETICA. Ne stanno nascendo tante, che permetteranno di avere la disponibilità di energia rinnovabile anche senza avere un tetto e dei soldi disponibili. Aggiungo che le scelte del governo non sono casuali: puntare sul nucleare permette di avere il controllo di chi distribuisce l’energia. E quindi tenere i prezzi alti, idem per benzina e gasolio , viste le accise del governo . Le rinnovabili sono democratiche e creano l’auto produzione di energia, cosa che non va giu’ a chi vuole uno stato invasivo nella vita delle persone. SIAMO IL PAESE DEL SOLE ……BENE, SFRUTTIAMOLO “.