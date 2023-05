ChatGPT risponde: basterà l’energia per le auto elettriche quando ce ne saranno milioni in circolazione? Il quesito l’ha posto Roberto, molto scettico nei confronti delle EV. La nostra risposta. Come sempre scrivete a info@vaielettrico.it

“Malgrado i consigli di lasciar perdere che mi arrivano da più parti, vorrei una risposta sensata al mio quesito: “Se tutti andiamo elettrico, dove la prendiamo l’energia necessaria?“. Per questo, ho interpellato anche ChatGPT, che purtroppo ha confermato le mie preoccupazioni.Riporto la risposta di ChatGPT: “Per calcolare la potenza richiesta per ricaricare 7 milioni di auto elettriche in un’ora e farle funzionare per un’ora, dobbiamo conoscere il consumo di energia delle auto elettriche e la capacità totale della loro batteria. Supponiamo che ogni auto elettrica consumi 20 kWh per percorrere 100 km a 130 km/h e che la capacità della batteria di ogni auto elettrica sia di 60 kWh. In un’ora, le auto elettriche potrebbero percorrere: 130 km x 7 milioni = 910 milioni di km. Per percorrere 910 milioni di km a una velocità di 130 km/h, avrebbero bisogno di consumare: (910 milioni km/100 km) x 20 kWh = 182 milioni di kWh“.

Serviranno 100 centrali nucleari solo per le EV…

“Quindi, per ricaricare completamente tutte le 7 milioni di auto elettriche in un’ora, avremmo bisogno di una potenza di: Potenza = Energia / Tempo = 182 milioni di kWh / 1 ora = 182 GW. Quindi, per ricaricare 7 milioni di auto elettriche e farle funzionare per un’ora, avremmo bisogno di una potenza di ricarica di 182 gigawatt (GW) dalla rete elettrica. Questa quantità di energia è enorme e richiederebbe un’enorme quantità di risorse e infrastrutture per soddisfare la domanda di energia. Se quanto sopra è corretto, ci vorranno in un futuro ormai prossimo, più di cento nuove potenti centrali nucleari da 1,5 GW ciascuna, solo per l’Italia. Dedicate esclusivamente a fare marciare le auto.

Altro che solare, eolico, maree ecc. Ma perché non ci pensiamo, prima di illuderci e baloccarci con utopie fasulle?“. Roberto Baccarini

ChatGPT risponde, ma alle domande giuste…

Risposta. “A domanda risponde” è la formula di rito che si legge in testa ai verbali di Polizia Giudiziaria. Significa che l’interrogato chiarisce la sua posizione in merito a quel che gli viene chiesto. Dunque: occorre che il quesito abbia senso e ipotizzare 7 milioni di elettriche che contemporaneamente se ne vanno ai 130 in autostrada è quantomeno bislacco. È sempre stato detto da eminenti scienziati che non c’è un problema di quantità di energia disponibile. Anche perché i consumi in generale continuano a calare, come certificato mensilmente dai dati di Terna. Ci possono essere dei problemi di picco, se tutti ricaricassimo contemporaneamente? È verissimo, ma si tratta di problemi gestibili e , anzi, le auto elettriche in un prossimo futuro potranno aiutare a stabilizzare le reti nei momenti di affanno. Lo spiega molto meglio di noi il professor Nicola Armaroli del CNR nel video che riproduciamo qui sopra. Senza lo scetticismo nei confronti delle rinnovabili espresso nella mail