ChatGPT e le bugie sul passaggio all’elettrico: un lettore ci segnala in che modo l’intelligenza artificiale smonta le tante fake news in materia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

ChatGPT e le bugie / Pensano di esorcizzare una minaccia, ma…

“Ho da poco guardato il vostro VIDEO del 1° novembre e, riguardo l’incapacità di ascoltare. E vorrei condividere le considerazioni che diversi giorni fa ChatGPT ha generato sul passaggio all’elettrico. Le ho trovate non solo interessanti, ma anche esaustive, includendo trasversalmente anche psicologia cognitiva e sociologia. Al termine della lettura, dovrebbe apparire chiaro che insultare e deridere siano una forma di esorcizzazione auto-rassicurante (metodo applicato anche nelle religioni). E un modo istintivo di umiliare/scacciare la “minaccia”. Questo è il link, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Anzi, troverei molto interessante un video di approfondimento, magari con un ospite competente“. Valentino Colona

Benvenuta intelligenza artificiale, se diventa uno strumento contro la malafede e le fake news

Risposta. Sarebbe troppo semplicistico cavarsela dicendo che ancora una volta l’intelligenza artificiale supera quella umana. Non siamo specialisti in materia, ma ben vengano strumenti come ChatGPT se riescono a dare un po’ di oggettività a un dibattito che troppo spesso si affronta per partito preso. Senza voglia di approfondire e di capire che il mondo non è fatto solo di bianco e nero, ma di mille colori e sfumature. Aggiungendo che non tutti partecipano alla discussione in modo sereno e obbiettivo: ci sono enormi interessi in campo. E c’è chi viene foraggiato per spargere in rete il convincimento che l’era del petrolio non deve finire e che tutte le alternative sono una schifezza. Comunque: l’idea di realizzare un VIDEO con cui approfondire il tema è ottima, ci lavoreremo.