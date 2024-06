CharIN, ecco il protocollo per il Plug & Charge universale

CharIN, la principale associazione globale per i sistemi di ricarica, presenta il protocollo Open Plug & Charge Network Communication (OPNC). E’ il nuovo standard per la funzionalità della ricarica con riconoscimento automatico della vettura. Quindi senza app, RFID card o altri sistemi di attivazione e pagamento.

Finora i fornitori Plug & Charge non hanno utilizzato un protocollo comune. Insieme agli altri membri della task force, ora l’industria dei veicoli elettrici parlerà una lingua congiunta e unificata. La prima pietra miliare verso una standardizzazione globale è la specifica ora pubblicata del protocollo OPNC.

Questo protocollo API (interfaccia di programmazione dell’applicazione) è l’innovativo abilitatore per Plug & Charge indipendente dal fornitore. Assicura interoperabilità Multi-V2G-PKI (infrastruttura a chiave pubblica) e Multi-MO-PKI (operatore di mobilità) basato sulla norma ISO 15118.

Il protocollo OPNC è pensato per gli ecosistemi di ricarica globali. E’ aperto e internazionale e potrà garantire ai proprietari di auto elettriche un’esperienza di ricarica fluida e standardizzata in tutto il mondo. Interoperabile per tutti gli attori dell’ecosistema di ricarica pubblica.

La task force CharIN OPNC con il suo team di sviluppo globale è stata in grado inoltre di estendere il protocollo OPNC anche ai requisiti provenienti dal mercato nordamericano.

I primi membri della task force CharIN OPNC integreranno il protocollo OPNC nelle loro infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici esistenti. I futuri sviluppi del protocollo OPNC includeranno misure per aumentarne la scalabilità e l’efficienza per migliorare l’interoperabilità degli ecosistemi Multi-V2G-PKI.

Della Task Force CharIN OPNC fanno parte: ABB E-mobilit; Mercedes-Benz; AMPECO.; NIO; Deutschland; Autocrypt Co; Octopus Energy Limited; Gruppo BMW; Penta Security Systems; BP Internazional; Phoenix; ChargePoint; RENAULT; e-clearing.net; Rivian Automotive; Elaad; Robert Bosch; Elettrify America; Shell Global Solutions; EnBW Mobility; KG⋅SMART/LAB; Exicom Tele-Systems; Stellantis; Fastned; STMicroelectronics; Ford-Werke; SWITCH EV; General Motors; Tesla; Gireve; tinq+; Hubject; Toyota Motor Europe; Irdeto Security; Trilogo; Jaguar Land Rover; Lghtning MutliCom; VEDECOM; Volkswagen; Lucid Motors; Volvo Technology Corporation.

La Charging Interface Initiative eV (CharIN) raccoglie oltre 300 aziende. E’ la più grande associazione globale che promuove l’adozione dei veicoli elettrici sviluppando soluzioni di ricarica affidabili e universali.

