Charge&Lease: da Arval e Plenitude flotte elettriche chiavi in mano

Dalla sinergia tra Arval Italia, BNP Paribas Leasing Solutions e Plenitude, nasce Charge&Lease, il primo progetto ufficiale di BNP Paribas Mobility in Italia. L’obiettivo è di supportare le aziende nel proprio processo di transizione energetica e nell’infrastrutturazione delle proprie sedi tramite le migliori soluzioni finanziarie.

Arval, parte del Gruppo BNP Paribas, è tra i principali attori nel noleggio a lungo termine di veicoli elettrici. Tramite i propri partner è in grado di offrire anche soluzioni tailor made per l’installazione di punti di ricarica presso le sedi dei clienti e soluzioni finanziarie per supportare l’investimento. Con l’offerta Charge&Lease, infatti, ora Arval potrà proporre ai clienti le diverse soluzioni di ricarica elettrica On The Road di Plenitude. E una volta definito il progetto di infrastrutturazione, BNP Paribas Leasing Solutions, consentirà di dilazionare il costo del progetto attraverso una locazione operativa, godendo così di tutti i vantaggi fiscali e operativi della formula.

L’offerta integrata per i clienti Corporate prevede:

-la fornitura, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture di ricarica presso le sedi aziendali;

-il servizio di gestione Be Smart Business, strumento che consentirà di monitorare in completa autonomia tutti gli indicatori di performance delle ricariche effettuate;

-un servizio di manutenzione e assistenza da remoto e una piattaforma web aziendale per il monitoraggio delle stazioni e delle ricariche, con anche la possibilità di estrarre e analizzare i dati.

