Changan Nevo A06, la prima EV di serie con batteria al sodio scende in strada

Svolta in Cina: Changan e CATL svelano la prima vettura elettrica di serie al mondo alimentata da una batteria agli ioni di sodio. Il debutto in strada della Changan Nevo A06 coincide con il lancio di una strategia globale sul sodio da parte dei colossi cinesi, che apre una nuova fase tecnologica.

Ad equipaggiare la Changan Nevo A06 è la batteria al sodio Naxtra di CATL: 45 kWh capaci di garantire oltre 400 km di autonomia nel ciclo cinese, con un potenziale di stabilità operativa e sicurezza decisamente alte.

Si tratta della stessa capacità della prima batteria al sodio (Tianxing II) lanciata di recente da CATL per i suoi veicoli commerciali leggeri, segnale di una rapida convergenza verso applicazioni automotive di volume.

La tecnologia Naxtra

La batteria Naxtra di CATL, basata su chimica sodium-ion, è integrata con la terza generazione della tecnologia CTP (Cell-to-Pack). Modalità che consente di eliminare i moduli intermedi e integrare le celle direttamente nel pacco batteria, migliorando densità, efficienza e sicurezza.

La densità energetica delle celle raggiunge i 175 Wh/kg, un valore ancora inferiore alle migliori soluzioni al litio, ma già sufficiente per un utilizzo su auto di segmento medio. Il punto di forza, tuttavia, non è solo l’energia specifica, ma la stabilità operativa a temperature estreme, un tema cruciale per mercati con climi rigidi.

Prestazioni al freddo top: il vero vantaggio del sodio

Secondo Changan, i test invernali condotti a Yakeshi, una delle aree più fredde della Cina, hanno confermato prestazioni fuori scala per una batteria automotive. I dati parlano chiaro: a -30°C la potenza di scarica è quasi tre volte superiore rispetto a modelli LFP di pari capacità.

Ancora più rilevante è la ritenzione di capacità superiore al 90% a -40°C, con la possibilità di scaricare in modo stabile fino a -50°C. Numeri che spiegano perché la tecnologia al sodio venga osservata con particolare interesse in Europa settentrionale.

Sicurezza oltre gli standard

Sul fronte sicurezza, CATL e Changan hanno voluto alzare l’asticella. La batteria Naxtra supera infatti gli standard nazionali cinesi, mantenendo un comportamento stabile anche in test di abuso estremo: schiacciamenti multidirezionali, perforazione con trapano elettrico e persino il taglio completo del pacco a piena carica.

In tutti i casi, la batteria non ha mostrato fumo, incendio o esplosione, continuando addirittura a scaricare energia anche dopo essere stata segata. Un risultato che rafforza il posizionamento del sodio come chimica intrinsecamente più sicura, aspetto molto rilevante specie in ottica europea, dove le normative su sicurezza e omologazione sono particolarmente stringenti.

Non è più un esercizio di stile

Changan ha annunciato che tutti i suoi principali brand – Avatr, Nevo, Uni e Deepal – integreranno progressivamente le batterie sodium-ion Naxtra nei futuri modelli. Non si tratta quindi di un esperimento isolato, ma di una strategia industriale strutturata.

Dal canto suo, il partner CATL guarda già oltre, dichiarando di essere al lavoro su batterie agli ioni di sodio di diverse dimensioni. Con la maturazione della filiera del sodio, il colosso cinese promette BEV con autonomie di 500-600 km, mentre i modelli ibridi range extender potrebbero superare i 300 km in elettrico, spingendosi verso i 400 km.

Una tecnologia futuribile in Europa?

Per il mercato europeo, questa notizia va letta con un certo realismo. Il sodio non sostituirà il litio nel breve periodo, soprattutto nei segmenti premium e ad alta autonomia. Tuttavia, la riduzione della dipendenza da materie prime critiche come litio, nichel e cobalto, unita a costi potenzialmente inferiori e più stabili, rende questa tecnologia estremamente interessante.

Se e quando questi modelli arriveranno in Europa resta un’incognita. Ma una cosa è certa: la prima auto elettrica di serie con batteria al sodio non è più un prototipo. È già su strada. E questo qualcosa cambierà.