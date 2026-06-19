Changan ai Mondiali 2026: Deepal in premio per ogni gol del Portogallo, ma…







Una vetrina “calcistica” come il Mondiale 2026 per rafforzare la notorietà del proprio marchio. E’ la strategia scelta dal costruttore automobilistico cinese Changan, che da partner ufficiale della Nazionale portoghese ha lanciato una curiosa iniziativa commerciale: per ogni gol segnato dal Portogallo nella competizione verrà assegnata gratuitamente (per un anno) un’auto elettrica Deepal a chi partecipa.

La promozione di Changan è destinata esclusivamente al mercato cinese e punta a dare maggiore visibilità a Deepal, il marchio dedicato ai veicoli elettrificati del gruppo, in procinto di arrivare in Europa.

Una Deepal gratis per un anno. Ma ai rigori non valgono

L’iniziativa prevede che a ogni rete realizzata dalla Nazionale portoghese durante i Mondiali in corso corrisponda l’assegnazione di una vettura. Tuttavia, il premio non consiste nella proprietà dell’auto. I vincitori riceveranno infatti un diritto di utilizzo per un anno, in una formula simile a un noleggio a lungo termine completamente gratuito.

Per partecipare sarà inoltre necessario effettuare un test drive di un modello Deepal presso una concessionaria cinese aderente all’iniziativa. Curiosità: restano esclusi dal conteggio gli eventuali gol segnati durante le serie dei calci di rigore…

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Sport, marketing… e mobilità

La scelta di associare il brand ad una Nazionale sportiva non è casuale. Negli ultimi anni, infatti, soprattutto i costruttori d’auto cinesi hanno intensificato la loro presenza nel calcio europeo per accelerare la costruzione di una reputazione internazionale. Il calcio viene infatti visto come uno strumento efficace per raggiungere milioni di appassionati.

Tra gli esempi più noti c’è BYD, che ha sponsorizzato Euro 2024 e sviluppato collaborazioni con importanti realtà del calcio europeo. Anche Chery ha recentemente investito nella visibilità sportiva scegliendo il calciatore Robert Lewandowski come ambasciatore globale.

Deepal prepara l’espansione oltre la Cina

Deepal occupa una posizione intermedia all’interno della strategia del gruppo Changan, a metà strada tra le proposte più accessibili di Nevo e quelle premium di Avatr.

Sul mercato domestico cinese il brand continua a registrare volumi significativi. In maggio, Deepal ha consegnato oltre 23 mila veicoli, confermando il proprio ruolo nella crescita dell’offerta elettrificata del gruppo.

L’aspetto più interessante per il pubblico europeo riguarda però l’imminente arrivo del marchio nel Vecchio Continente. I dettagli commerciali non sono ancora completamente definiti, ma l’espansione europea rientra nella strategia di internazionalizzazione di Changan. Resta da capire quali modelli saranno effettivamente introdotti nei diversi Paesi e con quali tempistiche.

Nel frattempo, è già partita la campagna legata ai Mondiali 2026. Nella speranza che la Nazionale di Cristiano Ronaldo di gol ne faccia tanti (ma magari non troppi…)