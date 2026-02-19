CFMoto. Presto una moto sportiva elettrica?







CFMoto, costruttore cinese in fortissima espansione a livello globale, ha depositato nuovi brevetti per una moto elettrica sportiva

CFMoto in pochi anni si è imposto come brand globale offrendo moto competitive in diversi segmenti. I nuovi brevetti depositati mostrano componenti chiave come batteria, motore e telaio che indicano una visione avanzata per un modello che potrebbe ampliare la gamma elettrica del marchio puntando al segmento performance.

Un progetto elettrico con struttura innovativa

CFMoto non si limita a un semplice adattamento di una piattaforma esistente ma sta pensando a una struttura in cui la batteria è parte integrante del telaio, un approccio tecnico che tende ad abbassare il baricentro e migliorare rigidità e doti dinamiche. Alcuni disegni evidenziano anche il layout del motore elettrico, il sistema di raffreddamento e l’assemblaggio complessivo batteria–motore–telaio.

Stando alle voci, il progetto elettrico è per CFMoto più di un concept isolato: le soluzioni brevettate puntano a una realizzazione concreta di un modello dalle prestazioni sportive, probabilmente nella fascia medio–alta di potenza tipica delle sportive moderne (non elettriche).

Posizionamento nel mercato performance

Nel contesto delle due ruote elettriche, i modelli attualmente sul mercato che puntano alle prestazioni mostrano che il settore sta lentamente muovendo verso segmenti più impegnativi dal punto di vista tecnico e dinamico. La presenza di CFMoto con una proposta sportiva elettrica a un prezzo contenuto potrebbe ampliare il mercato. Ovviemente sul prodotto finale e sulle tempisctiche non c’è alcuna certezza: non esiste ancora una conferma ufficiale di una versione di serie. La pubblicazione dei brevetti indica però che il progetto è ben avanzato dal punto di vista ingegneristico.

Per il mercato italiano ed europeo, l’eventuale arrivo di una sportiva elettrica CFMoto rappresenterebbe un interessante sviluppo: un modello sportivo elettrico, moderno e competitivo potrebbe intercettare una nicchia di appassionati performance-oriented in attesa di opzioni sostenibili a prezzi ragionevoli.

Foto: https://www.lerepairedesmotards.com