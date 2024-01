CES 2024: Segway presenta due eBike “cattivissime”

Si chiamano Xafari and Xyber, sono le due nuove eBike svelate al CES da Segway. Hanno linee molto aggressive e sono progettate per superare i conoscere confini.

Tantissime novità eBike al CES 2024 di Las Vegas e certamente uno degli stand più interessanti è quello di Segway. Il marchio di Ninebot ha infatti svelato due nuove eBike: Xafari e Xyber. Bici per gli amanti dell’avventura e che anche pedalando in fuoristrada non vogliono avere limiti.

“Siamo entusiasti di presentare il lancio dei nostri Segway Xafari e Segway Xyber, che rappresentano un significativo passo avanti nell’innovazione delle biciclette elettriche”, ha affermato Alan Zhao, direttore generale della divisione E-Bike di Segway. “Queste e-bike incarnano l’impegno di Segway nel fornire tecnologia all’avanguardia e prestazioni senza precedenti ai nostri ciclisti. Con caratteristiche regolabili, notevole stabilità e connettività avanzata, queste bici ridefiniscono ciò che è possibile per le avventure fuoristrada”.

Tecnologia in primo piano

Entrambi i modelli sono dotati di tecnologie futuristiche. Le nuove Segway saranno infatti in gradi di registrare le condizioni ambientali e del percorso e di apportare autonomamente modifiche per rendere migliore e più sicura la guida. Sarà in grado di regolare la potenza del motore, l’accensione dei fari, impostazione continua della servoassistenza, l’avvio e lo sblocco del veicolo.

Tutto questo grazie a una connettività evoluta e al monitoraggio avanzato dei dati. La tecnologia viene in aiuto anche nella prevenzione dei furti con blocchi mozzo nascosti nella ruota posteriore, blocco aereo Ninebot AC che attiva un allarme mobile, funzionalità GPS e sistemi di allarme basati sulla posizione.

Per monitorare tutto c’è un Cockpit intelligente che integra tutte le funzioni della bici in un display a colori.

Segway Xafari

Il nome lascia pochi dubbi. La Xafari è un’eBike “progettata per affrontare i terreni più difficili”. Una bi-ammortizzata che monta pneumatici da fuoristrada ed è dotata di un sistema intelligente che adatta l’erogazione della potenza alle condizioni del percorso. Promette un’avventura senza rivali per gli appassionati che desiderano la corsa definitiva. L’obiettivo dei progettisti era quello di ottenere un’estrema versatilità e una bici senza confini.

Caratteristiche principali:

– Telaio monopezzo senza saldature

– Sospensione anteriore da 80 mm/sospensione posteriore da 70 mm + set di ruote fuoristrada da 26×3,0 pollici

– Batteria ad alta densità di energia da 913 Watt/ora

– Motore da 750 W 80 Nm Turbocompressore (1kWh circa 4 ore)

Segway Xyber

A vederla, la Xyber, assomiglia molto più a una moto che a una eBike. Anche le caratteristiche costruttive, dimensioni e dotazioni sono più motociclistiche che ciclistiche. Il telaio a doppia culla e il sistema di sospensioni sono progettati per supportare le prestazioni di tutto rispetto della Xyber.

Caratteristiche principali:

– Motore con coppia di 175 Nm, accelerazione: 0-30 km/h in 2,5 secondi

– Può essere equipaggiata con due batterie 1440 Watt/ora per un’autonomia fino a 95 miglia (circa 153 km)

– Sospensione anteriore da 120 mm / sospensione posteriore da 120 mm

– Pneumatici ultra larghi personalizzati.

