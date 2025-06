Cerco un usato, ma non mi dicono come sta la batteria

Cerco un usato, ma non riesco ad avere dai venditori lo stato di salute della batteria. È quel che lamenta Matteo, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho convinto mia moglie (a fatica) a passare all’elettrico

“Vi seguo da diversi anni e siete diventati il mio punto di riferimento principale per quanto concerne la mobilità in elettrico. Il mio interesse per l’argomento è di duplice valore: sentimentale (da oltre venti anni sono interessato alla sostenibilità, da quando scrissi la mia tesina di diploma superiore sugli effetti del cambiamento climatico) e di convenienza. Ho scelto una casa che mi permettesse di avere un impianto fotovoltaico ed idrico indipendenti, ottimizzo i consumi con automazioni, casa smart e così via. Mia moglie direbbe che sono un nerd. Durante i lavori di ristrutturazione di casa mi sono munito di colonnina per ricarica elettrica, perché mi conveniva al tempo ed in ottica futura, convinto che la mia prossima auto sarebbe stata elettrica. Dopo due anni di lavoro ai fianchi, usando il metodo cinese lento, inesorabile ed efficace della goccia che cade, come lo chiamo io, ho convinto mia moglie a cambiare auto a favore di un’elettrica.

Cerco un usato, ma se chiedi della batteria ti danno risposte vaghe

Posso definirmi benestante, ma il prezzo per un’auto elettrica nuova, adatta alle mie necessità (casa in campagna, ampio bagagliaio, animali vari) è troppo alto. Quindi, leggendo su varie testate, voi compresa, che la batteria ha vita più lunga di quanto garantito, ho deciso di cercare un buon usato adatto alle mie tasche. Ne ho trovati diversi, ma ciò che mi indispone è la scarsa serietà da parte di rivenditori, anche ‘ufficiali’. Sono riluttanti, o glissano proprio, sulla domanda delle domande: “Qual è lo stato della batteria?“. Dopo aver sentito risposte come “Buona!“, “Non meno del…”, “Più o meno…” mi sento preso un po’ in giro. Possibile che, aziende che dovrebbero fare della trasparenza un punto di forza, evitino di rispondere ad una domanda così importante? E che debba andare solamente sulla fiducia, sperando di non essere fregato? Mi rimetto a voi, se avete qualche consiglio pratico da dare a me, o a chiunque voglia acquistare un’auto elettrica usata. Se il governo rendesse obbligatoria, almeno da parte di concessionari, l’esposizione in chiaro dello stato della batteria, come in altri Paesi, sarebbe molto più facile“. Matteo Figara

Risposta. Purtroppo il mercato dell’usato elettrico è ancora agli inizi e non ci sono ancora norme che rendano obbligatoria la trasparenza su dati essenziali come la capacità residua della batteria. Valore essenziale non solo per decidere se acquistare, ma anche per stabilire il valore dell’auto. Nell’attesa resta una sola cosa da fare: non comprare senza il check-batteria, a meno che il numero dei km sia talmente esiguo da far presumere che la capacità residua sia ancora vicina a 100.

Ultime offerte sul nostro canale usato (1): Renault Twingo del 2023

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato il lettore milanese: “Per cambio lavoro e passaggio a macchina aziendale, vendo Renault Twingo Electric Techno colore azzurro shopping e cerchi da 16″. La macchina è di Ottobre 2023, con 6.200 km, l’ultimo check batteria, del 21-06-25 con app PKC, dà la capacità della batteria batteria al 97.8%“. Il prezzo richiesto è di 15 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail kiakhris@gmail.com. Oppure, per altre info, potere contattarci alla mail info@vaielettrico.it

Ultime offerte (2) / MG5 del 2023 con 45 mila km a 19 mila euro

Ecco il testo dell’annuncio inviato dal nostro lettore piemontese: “Con grande dispiacere metto in vendita la mia amata MG5 electric. Un’auto fantastica, scattante e silenziosa, che mi ha dato tantissime soddisfazioni. La cedo solo perché il nuovo lavoro include un’auto aziendale e non potrei più usarla come merita. È in condizioni impeccabili. Chilometri: 45000. Anno: 2023. Un vero affare per chi vuole entrare nel mondo elettrico!”. Il prezzo richiesto da Davide è di 19 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore alla mail davidebagnasco87@gmail.com

Ultime offerte (3) / Renault Twingo del 2021

Ecco l’annuncio: “Per passaggio ad auto più grande, vendo Renault Twingo Intens. Ottime condizioni generali, unico proprietario, ben accessoriata (sensori parcheggio, telecamera posteriore, clima automatico, specchietti elettrici), gomme nuove. Batteria 95%(ultimo tagliando 13 giugno 2025“). L’auto ha percorso solo 26 mila km. Il prezzo richiesto da Maurizio è di 11 mila euro. Per contatti potete rivolgervi direttamente al venditore all’indirizzo mail maubolo@gmail.com

Ultime offerte (4)/ Dacia Spring del settembre 2021 a 8 mila euro

Ecco il breve annuncio che ci ha inviato il nostro lettore bergamasco “Vendo Dacia Spring Confort immatricolata il 30settembre del 2021. Chilometri percorsi 60.500. Auto sempre tenuta in un box coperto. Ricaricata al massimo a 3kW con un’utenza domestica. Mai fast charge. Gomme estive al 50%. Leggeri graffi sul paraurti posteriore“. Il prezzo richiesto dal venditore è di 8.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente a Mauro all’indirizzo mail maurologlio65@gmail.com. Oppure, per qualsiasi altra informazione, potete scrivere a info@vaielettrico.it.

