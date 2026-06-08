Cerco Tesla Model 3 2020/2021













Cerco Tesla Model 3 Long Range

“Cerco Tesla Model 3 del 2020 o 2021“. Questa volta l’annuncio non è di vendita, ma di acquisto e ci è stato inviato da Francesco, un lettore di Benevento. Per la precisione la versione a cui è interessato il lettore campano è una Long Range. Chi fosse interessato a vendere può contattare Francesco all’indirizzo mail frasalo1g@gmail.com oppure al numero di telefono 3497610300.

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte /Nissan Ariya e-4ORCE del 2024, con 24.500 km

Nissan Ariya e-4ORCE, con 24.500 km vendesi a L’Aquila, in Abruzzo. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore:

“Vendo Nissan Ariya e-4ORCE (4×4), con 24.500 km, di colore grigio metallizzato. L’auto è dotata di batteria certificata con Power check control, caricatore di bordo da 22 kW, autonomia 500 km. Solo ricariche domestiche. Presente impianto Bose, sedili in pelle e alcantara, riscaldati e ventilati, tetto panoramico apribile. Dotata di gomme estive e invernali. Veicolo coperto da garanzia ufficiale.

No perditempo, solo interessati.”

Il prezzo richiesto è di 38.000 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, contattandolo al numero 351.4096269 oppure scrivendo all’indirizzo mail salseiro.p@libero.it.

Le ultime offerte /Smart EQ del 2019, con 49mila km

Smart EQ fortwo, con 49.000 km vendesi a Bologna, in Emilia-Romagna. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2019.

Ecco l’annuncio inviato da Marcello:

“Vendo Smart EQ, serie 453, in allestimento Brabus, molto bella, con caricatore 22 kW, senza nessun difetto, presente qualche piccolo graffietto da parcheggio.

Tutti gli accessori disponibili, compreso cappelliera avvolgibile, tettuccio e cruise control.

Consumo medio in estate: 11-12 kWh/100 km. Autonomia superiore ai 150 km.

Molto divertente da guidare. Gomme nuove.”

Il prezzo richiesto è di 9.999 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Marcello Barisone, scrivendo all’indirizzo mail: marcellobarisone@inwind.it

Le ultime offerte /Citroen C-Zero, con 110 mila km

Citroen C-Zero del 2016 con 110.000 km vendesi a Milano, in Lombardia. Ecco l’annuncio:“Vendo Citroen C-Zero del 2016, con 110.000 km, perfettamente funzionante, caricata sempre in box. Gomme estive NUOVE, cambiate a marzo. Auto molto economica, ideale per un milanese: Area C a Milano gratis, parcheggio gratis sulle strisce blu e gialle a Milano, non paga il bollo in Lombardia. Autonomia di 80/90 km in questo periodo (70 in inverno). Fornisco cavo con alimentatore per ricarica a casa tramite normalissima presa elettrica e cavo per ricarica rapida alle colonnine pubbliche. L’auto ha anche il connettore per la ricarica rapida (15/20 minuti) in corrente continua DC. Radio, USB, vivavoce Bluetooth, 4 vetri elettrici. Sensori di parcheggio posteriori aftermarket. Carrozzeria non perfetta per alcuni segni da parcheggio dovuti all’uso“. Il prezzo è di 3.900 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Pietro Bascapè, mail: pietro.bascape@gmail.com.

Le ultime offerte /Volkswagen e-Up con 46 mila km

Volkswagen e-UP! con 46.000 km vendesi a Milano. L’auto è stata immatricolata nel novembre del 2021. Ecco l’annuncio: “Vendo VW e‑UP! 100% elettrica, immatricolata novembre 2021 (motore elettrico da 61 kW/83 CV, con batteria da 32,3 kWh), circa 46.000 km, unico proprietario, sempre utilizzata e mantenuta con la massima attenzione. Auto sempre ricaricata con wallbox domestica. Ricarica quasi sempre limitata all’80%. Ricariche fast rarissime (circa 1 all’anno). Il prezzo richiesto è di 10.400 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Ilaria Arnardi, scrivendo all’indirizzo mail: iarnardi@gmail.com

Le ultime offerte /Cupra Born Impulse e-Boost del 2023, 34mila km

Cupra Born Impulse e-Boost con 34.000 km vendesi a Udine, in Friuli Venezia Giulia. L’auto è stata immatricolata nell’ottobre del 2023.

Ecco l’annuncio inviato da Salvatore: “L’auto è in garanzia ufficiale fino al 2027. Condizioni eccellenti, come nuova. Tagliandata 2025. Valuto anche permuta con Fiat 500 elettrica“. Il prezzo richiesto è di 24.500 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Salvatore Saracino, scrivendo all’indirizzo mail: thesailor230269@gmail.com