Cercasi piloti per il campionato di barche elettriche

Atleti e piloti pronti a gareggiare alla UIM E1 World Championship, il campionato mondiale di motonautica elettrica. Li cercano gli organizzati dell’evento che offrono a 35 atleti la possibilità di formarsi alla UIM E1 Pilot Academy.

Cercasi atleti con esperienza negli sport estremi

Uomini e donne, ma con esperienza nel motorsport, nel ciclismo, negli Esports, in sport estremi e ad alta velocità. Questo l’identikit del pilota che potrà essere formato nell’accademia di formazione. A disposizione 35 posti.

Chi passa la prima selezione affronterà un periodo di formazione iniziale che si concluderà entro la fine di settembre 2023, mentre entro ottobre saranno selezionati i 20 piloti pronti a gareggiare sulle RaceBird (leggi qui).

Il Video

L’Academy è gestita da Nina Dreier, in passato ha lavorato con Red Bull, Formula E ed Extreme E. Oltre a ricevere una formazione specializzata i candidati affronteranno un percorso di training avanzato progettato per mettere alla prova le loro abilità nella guida a distanza ravvicinata, su diverse imbarcazioni e in condizioni d’acqua variabili.

Tra foiling e propulsione elettrica

Raffaele Chiulli, presidente della UIM (Union Internationale Motonautique), ha sottolineato la particolarità di questa formazione: “La creazione della UIM E1 Pilot Academy è un’iniziativa pionieristica, che aggiungerà la padronanza della tecnologia foiling e della propulsione elettrica al bagaglio di competenze dei piloti“.

Sono 10 i posti disponibili sulla griglia di partenza del Mondiale E1 per i team, al momento cinque quelli candidati per la prima stagione. Sono guidati da nomi noti come la superstar della NFL Tom Brady, la leggenda del tennis Rafa Nadal, l’icona della F1 Sergio Perez, l’ex star del Chelsea Didier Drogba e il team Venice Racing, mentre altri saranno svelati nelle prossime settimane.

Per iscriversi all’Academy

Gli atleti interessati devono presentare la propria candidatura per la prima fase del pilot training inviando una mail a pilottraining@e1series.com, con queste informazioni: Nome e cognome, nazionalità, lingue parlate, genere, disciplina praticata,

curriculum o portfolio, esperienze nel racing, account social media o sito web, disponibilità (includendo altri campionati per il 2024)

validità del passaporto e possibilità di viaggiare.

