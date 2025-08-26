Centro Sud a corto di ricariche? No, solo in Salento…

Centro Sud a corto di ricariche? No, qualche problema solo in Salento, sulla Costa Ionica. Gianlorenzo si unisce ai lettori che ci hanno inviato il bilancio del loro viaggio-vacanza, fuori dai soliti spostamenti quotidiani. Volete raccontare il vostro di viaggio-vacanza? Scrivete a info@vaielettrico.it , con testo e foto.

Estate, per me, è da sempre sinonimo di viaggi. Se qualche anno fa l’arrivo dei bambini mi ha fatto passare dalla moto all’auto, oggi viaggiare in elettrico con la mia Mercedes EQB 250+ mi ha ridato il piacere di riscoprire il vecchio detto: “Non conta la meta, ma il viaggio”. Così, partire per il mare non è più sinonimo di 1.300km d’autostrada in giornata, ma diventa l’occasione per rallentare e godersi il percorso. Scoprire borghi, città e paesaggi che, puntualmente, confermano quanto l’Italia sappia stupire. Quest’anno la nostra settimana di mare in Salento è stata anche un test: è davvero così drammatica la situazione delle ricariche al Sud? Spoiler: non è come al Nord, ma la rete è tutt’altro che inesistente.

Prima tappa in Abruzzo, dove Ewiva domina la scena

Prima tappa: il Gran Sasso. Campo Imperatore ci accoglie con i suoi panorami lunari, immersi in un silenzio surreale. Qui non ci sono colonnine, quindi ci organizziamo con una ricarica a Teramo, dove la stazione Ewiva è comodamente vicino al centro. Già lungo la strada avevamo fatto una sosta a Bologna con Electra (in promozione estiva) e una a Fano con Electrip. Più per l’ebbrezza della ricarica gratuita che per reale necessità. Dopo Campo Imperatore, la strada ci porta a Santo Stefano di Sessanio, borgo medievale in fase di recupero, e poi a Tocco da Casauria. Nei dintorni approfittiamo di una ricarica durante una cena memorabile a Torre de’ Passeri, su consiglio del nostro host. Le infrastrutture in Abruzzo e dintorni? Non numerose, ma più che sufficienti. Ewiva domina la scena con le sue fast, capillari e affidabili.

Il tratto tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca è sottoservito

Il secondo giorno attraversiamo Abruzzo, Molise, Campania interna e Basilicata fino a Potenza. Mai la sensazione di restare “a secco”: un po’ di pianificazione, qualche ricarica ben piazzata e la scoperta di città come Isernia (accogliente e vivace) e Benevento (visitata il 15 agosto, completamente deserta, atmosfera da “Io sono leggenda”). L’ultima tappa prima del mare ci porta a Pietrapertosa, perla incastonata tra le Dolomiti Lucane. Poi giù verso lo Ionio, fino al tanto desiderato mare del Salento. Ed è qui che emerge la nota dolente: la costa ionica, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, è decisamente sottoservita rispetto al flusso turistico. E alle tante auto elettriche (anche straniere) incontrate. Salvo le 4 colonnine Ewiva di PortoCesareo, strategicamente lontane dalle spiagge per evitare la sosta selvaggia, il resto è davvero carente. Nulla di drammatico – basta saperlo in anticipo – oppure scegliere il versante adriatico, decisamente più attrezzato.