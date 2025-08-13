Nucleare: l’invasione di meduse manda in tilt centrale Edf in Francia

Quattro reattori della centrale nucleare di Gravelines, nel nord della Francia vicino a Dunkerque, sono stati costretti a fermarsi a causa di un’ospite tanto inoffensiva quanto imprevista: la medusa. Il colosso francese Edf, che gestisce tutti gli impianti nucleari francesi ha ammesso che solo uno dei reattori è tornato in funzione a tre giorni dallo stop.

I “no nukes” ora avranno vita facile nell’affermare che la natura si ribella. Quanto meno te lo aspetti riprende il sopravvento sulla presunta superiorità tecnologia dell’uomo. L’inconveniente – che come vedremo non è poi così raro – si è verificato l’11 agosto. EDF – il colosso energetico di stato – ha comunicato che una “presenza massiccia e imprevedibile” di questi organismi gelatinose ha intasato le stazioni di pompaggio dell’acqua di mare utilizzata per il raffreddamento dei reattori.

Le meduse fermano una delle più grandi centrali d’Europa

Gli arresti automatici hanno interessato le unità 2, 3, 4 e 6, mentre le altre due – 1 e 5 – erano già ferme per manutenzione programmata, portando di fatto allo stop completo dell’impianto. EDF ha assicurato che l’incidente non ha comportato rischi né per la sicurezza del personale, né per l’ambiente. La struttura, una delle più grandi d’Europa con sei reattori da 900 megawatt ciascuno, è raffreddata dall’acqua pompata dal Mare del Nord. Proprio da lì è arrivata l’“invasione” gelatinosa: le meduse sono riuscite a superare i filtri iniziali e a ostruire i tamburi filtranti, bloccando il flusso necessario a mantenere la temperatura dei reattori.

L’invasione di meduse: mari più caldi, pesca intensiva dei predatori, aumenti di nutrienti da attività agricole e urbane

Negli ultimi anni, gli scienziati hanno osservato una proliferazione crescente di meduse nel Mare del Nord, specialmente lungo le coste di Dunkerque. Le cause sono molteplici: il riscaldamento delle acque dovuto al cambiamento climatico, la pesca intensiva di predatori naturali come il tonno e l’aumento di nutrienti in mare, spesso derivanti da attività agricole e urbane. “Il caldo favorisce il plancton, di cui le meduse si nutrono, e quindi anche la loro riproduzione”, ha spiegato Stéphane Hénard, ex responsabile degli acquari Nausicaa, sottolineando il ruolo di nitrati e fosfati dispersi nell’ambiente.

L’episodio di Gravelines non è isolato. Centrali nucleari in Scozia, Svezia, Giappone e Stati Uniti hanno dovuto affrontare situazioni simili, alcune più volte negli ultimi decenni. Nel 2021, la centrale di Torness in Scozia, anch’essa gestita da EDF, rimase ferma una settimana per la stessa ragione. E già negli anni ’90, la compagnia francese aveva dovuto gestire analoghe “emergenze meduse”.

Medusa “attacks” in Scozia, Svezia, Giappone e Stati Uniti

Quanto accaduto ha suscitato reazioni ironiche da parte di organizzazioni ambientaliste. Greenpeace France, che ha commentato: “Lo premettiamo, questa volta non c’entriamo niente… ben fatto meduse!”. La centrale di Gravelines, destinata ad ampliarsi entro il 2040 con due reattori di nuova generazione EPR2 da 1.600 megawatt ciascuno, è da tempo al centro di dibattiti sull’impatto ambientale e sulla sicurezza del nucleare.

EDF ha già riavviato uno dei reattori, ma per il ritorno alla piena operatività serviranno giorni di lavori di bonifica a pompe e filtri. L’episodio, oltre a rappresentare un curioso caso di “ecologia applicata”, solleva interrogativi su quanto i sistemi energetici, pur avanzati, restino esposti a variabili naturali imprevedibili.