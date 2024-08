Centinaia di Tesla invendute in un terreno abbandonato in Florida. Le foto hanno fatto il giro del mondo, a conferma del momento no del marchio di Elon Musk.

Immagini come queste non sono insolite per l’industria automobilistica. Molti marchi, anche blasonati, hanno vissuto momenti difficili, con l’invenduto parcheggiato in ogni dove. Ma se è Tesla a dover trovare spazio per le sue auto la cosa assume un valore diverso. Già, perché fino allo scorso anno la marca di Musk ci aveva abituati a un continuo crescendo delle vendite: tutte le auto prodotte erano già prenotate. Ma quest’anno le cose stanno andando diversamente: le immatricolazioni calano un po’ ovunque e il carisma di Musk sembra non funzionare più come un tempo. Anche perché lui sembra in tutt’altre faccende affaccendato, a partire dal sostegno a Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca (si è candidato al Department of Government Efficiency). E ora le foto pubblicate dai siti americani di centinaia di Tesla avvistate in un terreno abbandonato di Tampa in Florida, sono un altro colpo all’immagine vincente del brand.

Un altro colpo al carisma del patron Elon Musk?

L’uomo che ha scattato le foto, postandole poi sui social, assicura che si tratta di auto nuove. Desumendo dagli identificativi appoggiati all’interno sul parabrezza che i veicoli sono stati fabbricati tra aprile e maggio del 2024. Qualcuno ha azzardato l’ipotesi che potrebbe trattarsi di scarti di produzione o di prototipi non più utili alla causa. Ma il numero dei veicoli parcheggiati tra erba e melma fa pensare piuttosto a un’altra ipotesi. Ovvero che si tratti di sovrapproduzione da parte di un marchio che si è trovato improvvisamente a far fronte a problemi di stoccaggio di auto invendute. Sarebbe sbagliato ingigantire il problema e parlare di Tesla in crisi: nonostante la frenata nelle vendite, l’azienda continua ad avere bilanci in attivo. Ed è tuttora il leader mondiale nelle auto elettriche. Ma anche queste immagini rischiano di scalfire il mito che si era creato attorno al personaggio di Elon Musk. Mito che ha contribuito non poco a fare di Tesla un fenomeno mondiale.