Cede anche Suzuki, l’ultimo dei Mohicani, ovvero gli irriducibili brand giapponese ostili all’auto elettrica. Ha ceduto Toyota e ora anche Suzuki svela la prima EV.

Cede anche Suzuki: un Suv elettrico in arrivo tra due anni

Per ora si tratta di un concept, l’eVX, che anticipa il piccolo SUV a batterie in uscita tra due anni. La presentazione si è tenuta al Motor Show di Delhi, in India, un Paese in cui la Suzuki ha un forte radicamento commerciale, grazie anche ai prezzi competitivi dei suoi prodotti. I primi dati parlano di una batteria da 60 kWh e di un’autonomia fino a 550 km, ma bisogna tener presente che il ciclo di omologazione in India è piuttosto di manica larga. Più realistico parlare di 450 km, secondo gli standard europei, comunque un buon dato, ovviamente da valutare in relazione a molti elementi, tra cui il prezzo. Le dimensioni sono da Suv compatto, con una lunghezza di 430 cm: in pratica 9 cm. più della Hyundai Kona EV, modello di grande successo anche in Europa. Con un design molto spigoloso e, tutto sommato, gradevole.

Base tecnica condivisa con Toyota, altro elettro-scettico

Con Toyota la Suzuki non condivide solo un lungo scetticismo nei confronti dell’elettrico, ma anche una stretta collaborazione nello sviluppo dei prodotti. In questo caso si parla di una piattaforma comune, condivisa tra i due marchi (Toyota lavora allo stesso modo anche con Subaru). Resta da capire se è azzeccato il cosiddetto time to market, ovvero la scelta di arrivare sul mercato diversi anni dopo rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Suzuki non è mai stato un marchio anticipatore, ha sempre preferito concentrarsi su prodotti essenziali che facciano del prezzo e della solidità la loro forza. Nell’elettrico, come nell’ibrido, ha lasciato che fossero gli altri ad andare avanti, tra successi e insuccessi. Facendo poi tesoro dell’esperienza altrui. Nella seconda metà del decennio capiremo se la ricetta funziona anche nell’elettrico.