C’è una temperatura ottimale per la batteria? Sì, 25 gradi

Qual è la temperatura ottimale per la batteria? Ce lo chiede Paolo, interpretando i dubbi di tutti gli utenti di auto elettrici alle prese con l’autonomia “ballerina” in funzione della stagione. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it

“Buongiorno, seguo da un po’ di tempo il vostro canale pur non possedendo un’auto elettrica. Vorrei sapere quali sono i range di temperatura ambientale entro i quali avviene il riscaldamento / raffrescamento della batteria, in fase di ricaricha e utilizzo„. Paolo Carlo Amodeo

Freddo e caldo rallentano gli ioni di litio

Risposta-La temperatura ottimale teorica di carica e scarica di una normale batteria da autotrazione agli ioni di litio è di 25 gradi. Al di sopra e al di sotto di questa temperatura il flusso degli ioni di litio rallenta, riducendo la velocità di carica e scarica.

Ma diciamo che se la temperatura esterna è nel range dei 20 e i 30 gradi non si verificano riduzioni di efficienza sensibili. Se la temperatura esterna è più bassa, quindi la batteria tende a raffreddarsi, l’efficienza diminuisce di circa l’1,2% ogni due gradi centigradi. A zero gradi il calo è di circa l’88%, fino ad arrivare sotto il 40% a -20 gradi. Il risultato, per l’autombilista è una riduzione dell’autonomia e un aumento dei tempi di ricarica. Le auto più recenti dispongono di sistemi di pre riscaldamento e climatizzazione che limitano il problema, soprattutto nell’avvio a freddo. Sistemi che comunque comportano consumi supplementari di energia, già calcolati nello stabilire l’autonomia attesa dell’autovettura.

Preriscaldamento e climatizzazione i rimedi

In marcia la batteria tende a scaldarsi per l’effetto del flusso di ioni di litio; ma l’effetto combinato della climatizzazione e del calore autoprodotto non eliminano completamente il problema del calo di autonomia se la temperatura esterna è particolarmente rigida.

Viceversa, in estate, il problema è opposto. Da un lato l’efficienza intrinseca si riduce, dall’altro si profila il rischio di un surriscaldamento che a partire dai 150 gradi centigradi potrebbe innescare un incendio. Tutte le batteria auto, perciò, dispongono di sistemi di raffreddamento.

Il riscaldamento può avvenire con due sistemi:

-elementi riscaldanti elettrici applicati alle celle

-un circuito liquido

Il raffreddamento può essere invece realizzato in tre modi:

-con sistema di ventilazione forzata, per scambiare l’aria interna al pacco con quella esterna

-condizionamento con scambio ad aria all’interno del pacco

-sistema di condizionamento con scambio a liquido all’interno del pacco

Ma c’è un limite: l’energia richiesta

In conclusione i costruttori cercano di mantenere la temperatura interna delle celle il più vicina possibile ai 25 gradi. Questo è solo parzialmente possibile a meno di non utilizzare una quantità tale di energia da annullarne il beneficio. Con il caldo, se la climatizzazione non riesce a mantenere la temperatura interna sotto il limite di rischio scatta il blocco automatico della scarica e l’arresto della vettura.

