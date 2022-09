C’è dell’elettrico al Salone di Genova (fino al 27/09)

Ha aperto le porte il Salone Nautico di Genova che andrà avanti fino al 27 settembre. Nonostante le crisi al plurale – dalla geopolitica all’inflazione – la nautica registra un boom delle richieste. L’elettrico? Si sta facendo spazio, pian pianino. Vediamo chi espone nella fiera ligure.

Il system integration di 4E per il cantiere Mussini

Va bene la nautica tradizionale, sta iniziando a navigare bene quella elettrica. Il percorso a emissioni zero è intrapreso anche da realtà storiche come il Cantiere Mussini che nasce nel 1949 a Portofino.

Abbiamo scritto della Corvetta (leggi qui) e a Genova sarà illustrato il progetto che vede come partner principale 4E che ha maturato una lunga e qualificata esperienza nell’elettrico: dall’automotive alle macchine da lavoro e agricole (leggi qui). “Oggi registriamo l’impegno crescente di 4E nel settore dell’elettrificazione nautica – sottolinea Paolo Patroncini – con maggiori richieste del mercato sempre più interessato alla svolta sostenibile. E’ il consolidamento del ruolo di 4E come affidabile system integrator capace di offrire soluzioni su misura“.

Al Salone – domani 23 settembre – sarà illustrato il progetto della prima barca da diporto elettrica del cantiere (stand BA049). Centrale il ruolo di 4E che ha curato la direzione del progetto di elettrificazione, la progettazione dei pacchi batteria, una funzione di system integration dove si è lavorato sulla customizzazione rispondendo alle specifiche del cantiere. Potete osservare nel video le prime immagini della barca e ne scriveremo più nel dettaglio dopo la presentazione.

Il video della barca elettrica

Prima per il gommone Pulse 63

Genova sarà i debutto per Pulse 63 il primo gommone full electric con propulsore entrobordo progettato da RS da foglio bianco (leggi qui). Negrinautica è il dealer esclusivo per l’Italia, la Svizzera e i paesi del bacino Adriatico. Interessanti le prestazioni: motore da 47kw, velocità massima di 23 nodi e autonomia che varia da 100 miglia nautiche (185 km) a 5 nodi a 25 miglia nautiche (46 km) a 23 nodi. Ma è possibile avere ulteriori 36 kWh di batteria per aumentare l’autonomia. Dal 28 settembre al 2 ottobre il Pulse 63 offrirà supporto al campionato italiano RS21 in Sardegna presso la Marina di Puntaldia (leggi qui).

Torqeedo presente con piccoli e grandi motori

Il marchio tedesco, fa parte del gruppo Deutz, ma ben diffuso in tutto il mondo è presente al Salone dove espone la serie Cruise da 3 a 12 kW. Motori fuoribordo che si prestano facilmente alla motorizzazione delle piccole barche e dei gommoni, ma vengono montati anche sui kayak, anche per le imbarcazioni precedentemente equipaggiate con motore termico. Una riconversione senza necessità di passaggi burocratici. Presente anche la serie Deep Blue e Deep Blue Hybrid per applicazioni da 25 kW a 200 kW. Lo stand è situato presso il padiglione B/ TD19.

Yamaha punta su Harmo

Anche i grandi iniziano a puntare sull’elettrico. Al Salone Yamaha oltre la gamma termica presenta il suo fuoribordo elettrico Harmo (leggi qui). Dall’azienda sottolineano il percorso green e le qualità del prodotto: “L’installazione di Harmo è simile a quella dei fuoribordo tradizionali, ovvero tramite un bracket posizionato sullo specchio di poppa ed è dotato della funzione di tilt per sollevarlo dall’acqua quando non viene utilizzato o se una imbarcazione richiede la messa a terra. Inoltre, il motore è sottoposto alla stessa rigorosa procedura di test di qualsiasi altro fuoribordo Yamaha a benzina, garantendo la qualità distintiva del marchio Yamaha“. Maggiori informazioni allo stand collocato nel padiglione B al piano terra.

Debutto per Elettrica Vawe, il retrofit in acqua

Convertire la barca a motore o il motore di quella a vela. Questa la missione di Elettrica Vawe. L’azienda nata ad Ancona, ha aperto una sede anche a Milano, ma attiva in tutta Italia che si propone, anche con la certificazione rilasciata da Enave (Ente navale europeo) di offrire una trasformazione chiavi in mano, si occupano se richiesto anche della struttura di ricarica, agli armatori che vogliono il passaggio all’elettrico.

E’ in via di realizzazione EW01; un gozzo da 8,5m, motore elettrico Bellmarine/Transfluid da 15kW raffreddato a liquido, pacco batteria con una capacità di 17kWh e un tendalino fotovoltaico della potenza di 1kWp. Elettrica Wave sarà presente al Salone con uno stand (Padiglione B Superiore – Accessori – Stand TA31).

C’è anche Enel con Assonautica

Anche Enel sarà presente insieme ad Assonautica in una conferenza stampa che si terrà domani (venerdì 23 settembre) alle 12.30 nello stand di Assonautica Italiana nell’area Living the Sea dove sarà presentato il documento per il miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica delle aree portuali e di tutte le attività connesse alla nautica da diporto.

Si firmerà il protocollo per lo sviluppo di alcuni progetti e attività per promuovere il turismo nautico sostenibile e tutte le attività economiche, sociali e sportive collegate. Intervengono Sonia Sandei, responsabile elettrificazione Enel e Andrea Ciulla, vicepresidente Assonautica Italiana.

Un altro appuntamento interessante è previsto per sabato 24 settembre (h.16.45) presso la Terrazza Padiglione Blu dove si parlerà di foiling dove intervengono esperti del settore. In particolare le applicazioni sulle barche elettriche saranno da William Gobbo presidente e Ceo di Sealence.