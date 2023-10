C’è anche il treno a batteria, lo presenta Alstom

Alstom e SNCF Voyageurs hanno presentato a Clermont-Ferrand il primo Treno Regionale (TER) a batteria. Verrà utilizzato sulle linee non elettrificate di cinque Regioni francesi, oggi servite da locomotori diesel.

I cinque convogli sono oggi a trazione dual-mode elettrico-diesel. Saranno sottoposti a modifiche per sostituire i motori diesel con batterie, in modo da diventare 100% elettrici. Il primo convoglio a batteria affidato dalla Regione Nouvelle-Aquitaine ha lasciato il sito Alstom di Crespin durante l’estate e ha appena iniziato le sue prove tecniche.

«La soluzione a batteria completa la nostra gamma di soluzioni rilevanti, insieme all‘idrogeno e all‘ibridazione, per ridurre le emissioni di gas serra legate alla mobilità» ha dichiarato Jean-Baptiste Eyméoud, Presidente di Alstom France.

Sono ibridi diesel riconvertiti. In servizio da fine 2024

Questa prima commessa, avviata nel 2021, riguarda convogli già in servizio da quasi 20 anni sulle reti ferroviarie delle regioni partner. Ora, dotati di un nuovo sistema di trazione più pulito ed ecologico, saranno rimessi in servizio commerciale per circolare su linee elettrificate e non elettrificate per altri 20 anni.

Una prima fase di sviluppo di tipo statico e dinamico fino a 60 km/h si è svolta durante l’estate 2023 presso il sito Alstom di Crespin. E’ servita a verificare il funzionamento del treno e testare la modalità di trazione a batteria. Le prime prove hanno dimostrato che il sistema di carica e scarica delle batterie funziona correttamente.

Le prove stanno ora proseguendo presso il Centre d’essais ferroviaires di Bar le-Duc, con test di convalida e certificazione fino a 160 km/h. Verranno testate le nuove modalità di trazione del treno, per convalidare i vari modelli di simulazione del percorso in condizioni operative, identiche a quelle del servizio commerciale.

La fase finale dei test sulla rete ferroviaria nazionale francese (RFN) è prevista per dicembre 2023 e gennaio 2024. Questi test dovrebbero dimostrare la compatibilità del treno con l’infrastruttura francese esistente.

Per i 5 treni a batteria investiti 40 milioni di euro

Consentiranno a SNCF Voyageurs di finalizzare il dossier di ammissione da presentare

all’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF), al fine di ottenere le autorizzazioni

necessarie per il servizio commerciale.

L’obiettivo è che questo nuovo treno regionale cosiddetto “a batterie AGC” possa entrare in servizio commerciale a partire dal dicembre 2024 nelle Regioni partner, durante un periodo iniziale di sperimentazione, che consentirà di diffondere la tecnologia su scala più ampia.

Il budget complessivo del progetto, compresa la fase di pre-produzione di cinque convogli, è di 40,2 milioni di euro, cofinanziati dalle Regioni partner con 5,7

milioni di euro ciascuna, Alstom con 5,5 milioni di euro e SNCF con 6 milioni di euro.

