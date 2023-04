Cayenne plug-in: fino a 90 km in elettrico

Cayenne ibrida plug-in: la terza generazione offre una maxi-autonomia in elettrico fino a 90 km, con una maxi-batteria da 25,9 kWh di capacità.

Cayenne; la batteria cresce a 25,9 kWh

Il gruppo Volkswagen continua a lavorare su un doppio binario: elettriche sì, ma anche plug-in hybrid con percorrenze molto più estese. E prima che arrivi in versione solo elettrica, la Cayenne avrà una versione con il doppio motore e una batteria che passa da 17,9 a 25,9 kWh. Molto più capace di una Smart ForTwo, che arriva a 18 kWh ed è solo elettrica. È chiaro che si vuole lisciare il pelo a un pubblico che utilizza il motore elettrico per gli spostamenti quotidiani, non più così limitati. E che non ha ha voglia di fermarsi a ricaricare nei viaggi lunghi, ricorrendo al motore a benzina. Nel caso della nuova Cayenne E-Hybrid, sia SUV che Coupé, la potenza di sistema aumenta a 346 kW. Combinando un motore a benzina V6 rivisitato con un nuovo motore elettrico potenziato a 130 kW (prima arrivava a 30). 90 km è il range massimo che si può raggiungere in città, la percorrenza media omologata WLTP sarà di una settantina.

E adesso aspettiamo le Volkswagen da 100 km…

Nella nuova Cayenne plug-in hybrid aumenta anche la potenza di ricarica, che ora arriva a 11 kW in trifase, mentre resta esclusa l’opzione della corrente continua. Il presidente della Porsche (e ora anche dell’intero Gruppo Volkswagen), Oliver Blume, ha fatto sapere che la Cayenne solo elettrica arriverà invece attorno al 2025. E che comunque i motori a combustione, sotto varie forme, resteranno disponibili su questo modello almeno fino al 2030. Adesso ci si aspettano novità importanti dalle ibride plug-in della marca Volkswagen. Già a settembre 2021 i responsabili del brand tedesco avevano annunciato per quest’anno l’arrivo di una nuova generazione di modelli con doppio motore. E con autonomia in solo elettrico fino a 100 km. Un’asticella considerata molto importante anche sul piano psicologico, per rassicurare gli automobilisti più scettici su ogni forma di elettrico.

