Cayenne: l’elettrica che più Porsche non si può

La nuova Porsche Cayenne Electric arriva con 850 kW, 640 km di autonomia e ricarica a 390 kW, ma resta anche il motore termico.

La Porsche Cayenne diventa finalmente elettrica. Ma lo fa senza abbandonare del tutto il motore termico: la nuova Cayenne Electric, infatti, si affianca alle versioni a benzina senza sostituirle, offrendo una proposta alternativa che rassicura il mercato.

Linee più moderne e dettagli raffinati

Lo stile rimane fedele all’iconico design della Cayenne, ma si evolve verso un linguaggio più moderno. L’anteriore è stato ridisegnato: il cofano si abbassa, i proiettori LED Matrix diventano più sottili e scompare la classica griglia, lasciando spazio a una fascia inferiore dal look più elegante. Anche al posteriore arrivano novità, con una fascia luminosa tridimensionale e grafiche animate. Il bagagliaio offre 781 litri, che arrivano a quasi 1.600 abbattendo i sedili posteriori. In più, sotto il cofano, c’è anche un frunk da 90 litri.

Più lunga, più spaziosa, più comoda

Rispetto alla versione termica, la Cayenne Electric cresce nelle dimensioni: guadagna 5,5 cm in lunghezza e sfiora così i 5 metri, con una larghezza di 2 metri e un’altezza di quasi 1,70 m. Il passo aumenta di ben 13 cm e arriva a 3 metri, migliorando ulteriormente l’abitabilità interna.

Tecnologia immersiva al top del segmento

Gli interni sono all’altezza del blasone Porsche: materiali pregiati, finiture impeccabili e tanta tecnologia. Il cuore dell’abitacolo è il nuovo flow display, un grande pannello OLED curvo integrato nella console centrale. Ospita comandi, navigazione e infotainment. A questo si aggiungono lo schermo passeggero da 14,9 pollici (opzionale), il cruscotto digitale da 14,25 pollici e un head-up display AR che proietta un’immagine virtuale da 87 pollici a 10 metri di distanza.

Un’esperienza immersiva e digitale, ma non mancano i tasti fisici per le funzioni più usate, come il clima o il volume: una scelta intelligente che consente di interagire senza distrazioni alla guida. Molto intelligente il supporto sotto al display centrale che permette al conducente di digitare con sicurezza anche mentre è impegnato alla guida.

Fino a 850 kW e 640 km di autonomia

La Cayenne Electric sarà disponibile in due versioni: standard e Turbo. Entrambe condividono una batteria da 113 kWh con architettura a 800 volt, per un’autonomia WLTP di circa 640 km (620 km per la Turbo). La ricarica in DC può arrivare fino a 390 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% in appena 16 minuti. In 10 minuti si recuperano oltre 300 km. Disponibile anche la ricarica induttiva fino a 11 kW, una novità per Porsche.

Prestazioni da sportiva pura

Entrambe le versioni sono a trazione integrale. La Turbo eroga 630 kW, ma con il sistema push-to-pass arriva a 850 kW (circa 1.150 CV) e 1.500 Nm di coppia per 10 secondi. Per raggiungere simili prestazioni, il motore posteriore è raffreddato a olio, una soluzione ispirata al motorsport. La versione standard arriva a 325 kW (440 CV) e accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La Turbo impiega solo 2,5 secondi.

Efficienza e dinamica, senza compromessi

Il lavoro di Porsche non si è limitato alle prestazioni. La Cayenne Electric vanta un coefficiente aerodinamico di 0,25 e un sistema di recupero dell’energia che consente di gestire il 97% delle frenate con i motori elettrici in uso quotidiano. Per una guida più estrema, la Turbo può essere equipaggiata con impianto frenante carboceramico.

Prezzi e disponibilità

In attesa dell’arrivo sul mercato europeo, Porsche ha già annunciato i prezzi: si parte da 109.000 euro per la Cayenne Electric e da 170.000 euro per la versione Turbo.