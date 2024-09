Cavo dimenticato e multa: la prima volta in EV

Cavo dimenticato e multa per divieto di sosta durante la ricarica: la prima esperienza in elettrico (e-208) di Roberto non è stata il massimo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Cavo dimenticato / L’ho scordato alla prima ricarica…

“Ci sono i fan e poi i detrattori della mobilità elettrica, io sono a favore, mi piace. Avendo io e mia moglie qualche giorno di ferie decidiamo di fare un piccolo tour in Toscana con noi un’ altra coppia, loro assolutamente contrari all’auto elettrica. Organizziamo il viaggio: partenza da Catania per Fiumicino in aereo, li prendiamo a noleggio una Peugeot e-208. Iniziano I problemi: quando raggiungo la prima tappa, mi accorgo di aver dimenticato il cavo di ricarica attaccato alla colonnina del noleggio.

Prima crocifissione da parte dei compagni di viaggio con tutti i possibili

improperi, non pronunciati, ma si capiva dallo sguardo. Non avendo esperienza, non sapevamo che si potesse ricaricare il piccolo mezzo con le colonnine Fast charge, disperazione. Poi l’abbiamo scoperto, sospiro di sollievo“.

…e a Fiumicino multato per sosta nella colonnina

“La corrente nelle colonne rapide la vendevano a 90 cent/kWh, mi è sembrato poco conveniente. Se avessi preso lo stesso tipo veicolo, ma a benzina, ho avuto l’impressione che avrei risparmiato. Comunque, nonostante le disavventure (ce ne sono state altre, sempre dovute all’inesperienza), alla fine del viaggio ho deciso che prima o poi la comprerò. Ma non fornisce qui, oggi, dopo mesi da quando ho restituito la vettura, mi arriva una multa: Il comune di Fiumicino mi chiede 67 euro , promettendomi che me ne avrebbe estorto altri 30 se non procedevo al pagamento entro 5 giorni. Motivo: sono rimasto troppo tempo nell’area antistante il terminal arrivi. In quell’area c’è una colonnina di ricarica Atlante, colonnina che ho utilizzato per l’ultima ricarica, prima di riconsegnare l’auto. Mi chiedo (e vorrei chiederlo anche ai vigili urbani di Fiumicino, se solo rispondessero al telefono) come si ricarica un auto se non si sosta?“. Roberto D.

Cavo dimenticato e multa: la prima volta non si scorda mai…

Risposta. C’è chi dice che il primo viaggio in elettrico non si scorda mai e la disavventura di Roberto lo conferma. Il fatto è che, prima di affrontare un viaggio in EV, bisognerebbe capire come funziona la ricarica: con quali colonnine e potenze, in quanto tempo e con quali card o app. Capita poi di dimenticare il cavo, succede, fortunatamente nel caso del lettore dovrebbe averlo recuperato la società di noleggio, quindi qsenza un danno anche economico. Quanto alla multa a Fiumicino, anche noi troviamo strano che l’area di ricarica si trovi in una zona con parcheggio a pagamento. A Linate la stazione è in una zona esterna e il parcheggio non lo paghi, ovviamente. Ed è sempre strapiena.

