Cavi ultrapiatti e canaline per ricaricare da casa in strada. In Olanda si sperimenta di tutto per alimentare un parco elettrico sempre più importante.
Cavi ultrapiatti e canaline: in Olanda si sperimenta di tutto
La chiamano Connessione privata estesa (VPA in sigla olandese) ed è una soluzione a cui stanno lavorando molti Comuni. Si tratta di dare la possibilità a chi parcheggia in strada di fruire comunque di una ricarica con l’elettricità di casa, spesso anche auto-prodotta con pannelli solari. Comunque meno costosa delle ricariche pubbliche. E ci sono già aziende che si sono buttate in questo nuovo business. Come FlatPower, che fornisce cavi ultrapiatti che non intralciano i pedoni. E ci sono amministrazioni comunali, come quella di Gemeente Midden-Delfland, che offrono ai residenti canaline in cui ospitare i cavi di ricarica. Ma c’è anche chi chiede chiarezza al governo centrale, anche per chiarire se ci sono problematiche di sicurezza. Al momento, infatti, ognuno si muove per conto proprio, mentre le associazioni degli automobilisti elettrici, come la VER, chiedono invece indicazioni precise.
In Italia sarebbe possibile? C’è l’esperienza delle City Plug…
- Dopo il click day sugli incentivi, c’è già chi spende il voucher: guarda il VIDEO