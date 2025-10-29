Cavi ultrapiatti e canaline per ricaricare da casa in strada

Si tratta di soluzioni praticabili in Italia? Qualcuno ci ha provato, con unche ha attirato le ire dei vicini. Addirittura calando cavi dal balcone o dalla finestra in strada, senza troppe preoccupazioni. Ma non c’è dubbio che, se vuole diventare di massa, la mobilità elettrica deve trovare soluzioni che semplifichino la vita a chi non può ricaricare in garage e in in cortile.con le suericariche stradali a bassa potenza e basso costo già attive in diverse città. Arrivi la sera e parcheggi l’auto davanti alla colonnina, per poi trovarla carica la mattina.