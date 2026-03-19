Cavi tranciati alla stazione Atlante: perché solo quelli fast?







L’amico Ivone Benfatto, assiduo lettore e autore di Vaielettrico (qui uno dei suoi ultimi articoli), segnala e documenta l’ennesimo vandalismo ai danni di una stazione di ricarica Atlante, a Torino, tra le più grandi ed efficienti d’Italia: chiede perchè sia stato tranciati solo i cavi dei caricatori da 60 kW. Per scriverci info@vaielettrico.it.

Che desolazione al centro commerciale TO DREAM

“Oggi sono passato dal centro commerciale TO DREAM a Torino e ho visto (prima volta per me) la desolazione delle colonnine con i cavi tagliati. Ho notato che hanno tagliato solo i cavi delle colonnine da 2×60 kW, mentre quelle da 350 kW sono state risparmiate dallo scempio (vedi foto).

Probabilmente i cavi delle colonnine da 2×60 kW hanno una quantità di rame da rendere attraente il furto e allo stesso tempo sono più facili da tagliare„. Ivone

I magri affari dei ladri di rame (e i gravi danni)

Risposta – Superfluo ribadire che condividiamo in toto la tua desolazione per l’ennesimo scempio di una infrastruttura essenziale per tutti noi e-driver, per di più assai costosa e in questo caso nuova di zecca. Il vandalismo alle colonnine è una piaga intollerabile, che a nostro giudizio meriterebbe più attenzione da parte di chi deve e può estirparla.

Detto questo, resta incomprensibile perchè i vandali si siano accaniti sui cavi dei caricatori fast da 60 KW, anzichè su quelli delle HPC da 350 kW. I primi, infatti, contengono molto meno rame dei secondi: parliamo grosso modo di 6-10 kg, contro 15-20.

Considerando che il rottame di rame vale tra 6 e 8 euro al chilogrammo (e sicuramente i ladri al mercato nero non spuntano prezzi superiori) parliamo di furti che possono rendere in tutto al massimo qualche centinaio di euro. Mentre il ripristino, tra sostituzione, manodopera e riconfigurazione completa del caricatore, può costare fino 7.000 euro a colonnina.