Cavi tagliati in A24 nella ricarica Renexia

Cavi tagliati in A24 nella stazione di ricarica Renexia nell’area di Servizio Tiburtina Est, sul tratto romano dell’autostrada che porta in Abruzzo.

È il terzo atto del genere di cui diamo notizia nel corso del mese di marzo. Un episodio simile era accaduto in una Enel X di Roma Sud-Est, anche lì con i cavi tranciati (e rubati) in una colonnina ad alta potenza. E pochi giorni prima la segnalazione era arrivata dalla stazione Free to X nel tratto bolognese della A14, area di servizio La Pioppa Ovest. Vandali o ladri di rame? Ecco come Renexia ha ricostruito quest’ultimo episodio, che ha un precedente: “Nella notte tra il 30 e il 31 marzo, ignoti hanno tranciato i cavi DC di tre delle sei postazioni complessive in loco per la seconda volta nel giro di un mese. Rendendole inutilizzabili. Dopo la segnalazione da parte di un utente che si era fermato per ricaricare la propria vettura, il personale di Renexia Recharge è intervenuto prontamente per mettere in sicurezza l’area e verificare l’entità del danno“.

Vandali o ladri di rame? Si analizzano le immagini dei video

“Con l’ausilio e la collaborazione del gestore della stazione di servizio sono state analizzate le immagini registrate delle videocamere di sorveglianza“, prosegue la nota. Obbiettivo: “Tentare di recuperare informazioni utili da fornire alle forze dell’ordine. Si tratta di un’azione vandalica che, purtroppo sta prendendo sempre più piede perché alla base di tali atti si potrebbe celare il furto di rame, presente in quantità significative all’interno dei dispositivi di ricarica per auto elettriche. Renexia Recharge esprime il grande rammarico per questo tipo di gesti che, oltre al danno economico per la Società, comportano un danno anche per la collettività“.