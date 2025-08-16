Cavi tagliati a Bollate: verrebbe voglia…

Colonnina vandalizzata a Bollate: verrebbe voglia…Daniele segnala un altro blitz con i cavi tagliati per rubarne il rame in Lombardia. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Cavi tagliati a Bollate, nella Enel X davanti a Leroy Merlin

“Andando a Bollate , davanti a Leroy Merlin, ho notato una colonnina vandalizzata . Ma, pensavo, una bella tanica di acqua , vernice , miele , mxzxda da scaricare sul vandalo?“. Daniele Colombo

Non è facile fermare questi delinquenti…

Risposta. Si illudeva chi pensava che il taglio dei cavi delle colonnine, per rubarne il rame, fosse un fenomeno circostritto alla zona romana. Ad aprile una banda specilizzata in questa lucrosa attività criminale era stata fermata dopo un colpo a Ladispoli. Ma evidentemente questo business, di cui peraltro si ha notizia anche in altri Paesi europei, è troppo lucroso per non attirare l’attenzione di altri furbacchioni. I gestori delle colonnine, Enel X in primis, stanni mettendo a punto accorgimenti per prevenire questi blitz. Ma non è facile difendere una rete che ormai conta su 60 mila stazioni disseminate in ogni angolo d’Italia.