Cavi mozzati dai ladri di rame anche nel milanese

Cavi mozzati dai ladri di rame anche in Lombardia: nel mirino, a Opera, le stazioni di Ewiva e di Enercoop, secondo quanto segnalato sui social.

Cavi mozzati dai ladri a Opera: torna l’incubo

Le scorribande dei ladri di rame nei mesi scorsi si erano concentrati soprattutto nella zona di Roma. E sembravano avere subito una battuta d’arresto dopo che una vera e propria banda specializzata in questo tipo di furti era stata localizzata e fermata dalla Polizia di Stato a Ladispoli.

Ora su Instagram è comparsa la notizia di un blitz a Opera, con i cavi mozzati e asortati nelle stazioni Ewiva e Enercoop. E conseguente transennamento delle stazioni, forzatamente messe fuori servizio. Molto probabile che si tratti di furti su commissione, nel quadro di un commercio illegale (quello del rame) che ha portato a scorribande di questo tipo in diverse parti d’Europa. Ovunque ci si sta attrezzando per cercare di prevenire queste azioni criminose, che colpiscono sia le società titolari delle colonnine sia i clienti abituali di queste ricariche. Con i gestori che stanno cercando di identificare misure di prevenzione che consentano di prevenire questi blitz criminosi.

I rimedi anti-furti su cui si sta lavorando

Il fermo di una banda attiva in questo tipo di furti è avvenuto a inizio aprile nella zona di Roma. Si trattava di tre italiani, due uomini rispettivamente di 48 e 49 anni e di una donna di 30. Tutti residenti nella capitale. Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione della loro auto, trovando ben 16 cavi di rame sottratti in parte dall’impianto di Ladispoli.

Tra gli accorgimenti di protezione delle colonnine su cui si sta lavorando c’è la possibilità di inserire dei sensori che, avvertendo una manovra anomala sul cavo, facciano scattare la sirena del sistema di allarme. O ancora: rivestire i cavi con un materiale come il kevlar, che ostacoli la tranciatura (in alternativa si può blindare il rame con un altro metallo più resistente). O, in caso di attacco, predisporre l’uscita di uno spruzzo d’inchiostro, come nei bancomat, o inserire nei cavi un chip per ricostruire gli spostamenti del rame rubato.